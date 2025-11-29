Các môn khác

Nhà vô địch golf SEA Games Lê Khánh Hưng vắng mặt đáng tiếc

Golfer từng vô địch SEA Games 32-2023 là Lê Khánh Hưng chính thức không thể bảo vệ tấm HCV của mình tại Thái Lan năm nay.

Lê Khánh Hưng không tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tuyển thủ Lê Khánh Hưng không góp mặt SEA Games 33-2025. Đội tuyển golf Việt Nam quyết định các tuyển thủ sang Thái Lan thi đấu SEA Games 33-2025 gồm Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Huang Akira Long Đình (nam) và Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân, Lê Nguyễn Minh Anh (nữ). Trong đó, VĐV Huang Akira Long Đình sang Thái Lan thi đấu bằng kinh phí xã hội hóa của Hiệp hội golf Việt Nam.

Lê Khánh Hưng từng giành HCV cá nhân nam SEA Games 32-2023. Kết quả được giới chuyên môn golf Việt Nam và Hiệp hội golf Việt Nam nhìn nhận là lịch sử của thể thao nước nhà. Tuy nhiên sau 2 năm, golfer này vắng mặt đáng tiếc ở kỳ SEA Games 33-2025 nên không thể bảo vệ tấm HCV từng có.

Việc lựa chọn VĐV tham dự SEA Games 33-2025 do Ban huấn luyện đội tuyển, dựa trên nhiều yếu tố chuyên môn cũng như phong độ của mỗi tuyển thủ. Tại giải golf vô địch nghiệp dư quốc gia 2025, Lê Khánh Hưng đã góp mặt nhưng chỉ có vị trí thứ 3 bảng nam. Golf thủ này đã không tranh tài ở giải vô địch quốc gia 2025.

SEA Games 33-2025 là giải đấu cấp độ Đại hội lần thứ 2 mà đội tuyển golf Việt Nam tham dự trong năm nay. Tháng 10 vừa qua, đội tuyển golf Việt Nam đã thi đấu Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 ở Bahrain để giành 1 HCB cá nhân (Nguyễn Tuấn Anh), 1 HCB đồng đội (Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Uy).

Môn golf SEA Games 33-2025 chỉ tổ chức 4 nội dung (cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ) từ ngày 11-12 tới 14-12 trên sân Siam Country Club Pattaya ở Chonburi (Thái Lan).

MINH CHIẾN

