San Antonio Spurs thắng trận thứ 3 liên tiếp trước Oklahoma City Thunder

Đương kim vô địch Oklahoma City Thunder đang có thành tích tốt nhất NBA, nhưng họ lại không thể tìm ra cách đánh bại San Antonio Spurs, với sự tỏa sáng của Victor Wembanyama khi anh này vào sân từ băng ghế dự bị, giúp Spurs giành chiến thắng thuyết phục 117-102.

Wembanyama giúp Spurs đánh bại OKC

Đây là trận toàn thắng thứ 3 ở trong mùa giải NBA 2025-2026 của Á quân NBA Cup trước Nhà Đương kim vô địch. Trước đó, họ lần lượt thắng OKC với điểm số sát sao 111-109 (vào hôm 13-12), và mới chỉ cách đây 2 ngày lại giành thêm chiến thắng với điểm số 130-110.

De'Aaron Fox ghi được 29 điểm, cao nhất trận, trong khi Wembanyama có đến 19 điểm và 11 pha tranh bóng bật bảng thành công chỉ trong 26 phút hiện diện trên sân; còn lại, hậu vệ Stephon Castle cũng ghi thêm 19 điểm cho đội khách đến từ San Antonio.

“Đây là trận đấu mùa Giáng sinh đầu tiên của tôi”, Fox (năm nay 28 tuổi, cao 1 mét 91) cho biết: “Cảm giác thật là tuyệt khi giành được một chiến thắng khác nữa!”.

“Khi bạn đối đầu với một đội bóng tầm cỡ này, những chi tiết nhỏ càng trở nên quan trọng hơn cả”, HLV Mitch Johnson của Spurs hào hứng góp thêm lời lẽ, “Chúng tôi đã chơi rất tốt kể từ khi trận đấu diễn ra, tuân thủ hết thảy những chi tiết nhỏ nhặt đó”.

Về phần mình, tuy Wembanyama không gọi đây là một chiến thắng mang tính khẳng định - cho mùa giải năm nay, nhưng Ngôi sao cao 2 mét 24 người Pháp nói rằng, Spurs đã học được rất là nhiều điều từ việc đánh bại Thunder trong suốt thời giang vừa qua...

“Tôi không chắc rằng, việc nghĩ quá xa về tương lai sẽ là điều khôn ngoan!”, Wembanyama chia sẻ, “Đây giống như một loạt trận play-off. Chúng tôi đã thi đấu với họ những 3 lần, chỉ trong 10 ngày vừa quá nên chúng tôi đã học được rất nhiều về mặt kỹ thuật!”.

Trong khi đó, với Oklahoma City, sau khởi đầu ấn tượng 24-1 đầu mùa, họ đã để thua 4 trong 6 trận gần đây - 3 trận thua trong số đó đều là trước Spurs. Đây cũng là trận thua đầu tiên sau 15 trận tại sân nhà Paycom Arena mùa này của OKC. Cái gì cũng có lần đầu.

Shai Gilgeous-Alexander thì vẫn chơi rất hay, đã ghi được đến 22 điểm. Isaiah Hartenstein cũng ghi được 13 điểm và cả 12 rebound cho Oklahoma City, trong khi Chet Holmgren cũng đóng góp 10 điểm và 12 rebound. Nhưng Spurs dẫn trước trước giờ nghỉ và không hề dừng lại.

Với kết quả này, San Antonio đang có 23 trận thắng - và 7 trận thua trong giai đoạn đầu mùa giải. Họ hiện xếp thứ 2 tại Bảng xếp hạng Khu vực miền Tây, cũng chỉ đứng sau Thunder vốn đang có thành tích là 26 trận thắng - 5 trận thua. Spurs chưa từng lọt vào vòng play-off kể từ năm 2019 và họ chưa thắng được loạt trận play-off nào kể từ năm 2017.

Các kết quả khác của Loạt trận Giáng sinh New York Knicks – Cleveland Cavaliers 126-124 Golden State Warriors – Dallas Mavericks 126-116 Houston Rockets – Los Angeles Lakers 119-96 Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 142-138

Đ.Hg.