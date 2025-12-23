Shai Gilgeous-Alexander giúp Oklahoma City Thunder quay lại mạch thắng

Shai Gilgeous-Alexander ghi được 31 điểm; qua đó giúp Đương kim vô địch Oklahoma City Thunder quay lại mạch chiến thắng khi đánh bại Memphis Grizzlies với điểm số là 119-103 ở trong trận đấu trưa nay!

Gilgeous-Alexander tỏa sáng với OKC

Cầu thủ xuất sắc nhất NBA mùa trước (NBA Most Valuable Player), Gilgeous-Alexander, dẫn đầu danh sách ghi điểm, mang lại chiến thắng giúp nâng cao tinh thần cho Thunder sau thất bại ở Minnesota hôm thứ Sáu tuần rồi.

“Tối nay, tuy là chúng tôi không chơi với phong độ tốt nhất, nhưng chúng tôi đã làm đủ hay để giành chiến thắng. Tất nhiên là chúng tôi vẫn sẽ cần phải cải thiện hơn nữa!”, Gilgeous-Alexander nói với đài truyền hình NBC.

Memphis suýt chút nữa đã tạo nên bất ngờ tại sân đấu Paycom Center có đến 18.203 khán giả khi mà khởi đầu mạnh mẽ, dẫn trước 7 điểm ngay trong hiệp 1 trước khi Oklahoma City kiểm soát thế trận ở trong hiệp đấu tiếp theo đó.

Với sự hiện diện của MVP mùa trước Gilgeous-Alexander, OKC đã nắm lá bài tẩy đủ để kiếm soát cuộc chạy đua về điểm số. Với 31 điểm ghi được, Gilgeous-Alexander đã kéo dài chuỗi ghi điểm rất đáng kinh ngạc của chính anh.

Ngôi sao người Canada hiện đã ghi được 20 điểm trở lên ở trong 100 trận đấu liên tiếp, và trở thành Cầu thủ thứ hai đạt được thành tích ấn tượng này sau thời của Wilt Chamberlain. Anh vẫn đang là linh hồn của Nhà vô địch...

“Các đồng đội của tôi đã hỗ trợ tối đa cho phép tôi ném bất cứ cú ném nào tôi muốn trên sân”, Gilgeous-Alexander hào hứng cho biết, “Ban huấn luyện cũng tin tưởng tôi và tôi luôn nỗ lực để tiến bộ hơn qua mỗi ngày!”.

Ngoài 31 điểm của Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ghi thêm được 24 điểm, trong khi đó, Ajay Mitchell cũng ghi được 16 điểm từ băng ghế dự bị, để giúp Oklahoma City tìm lại mạch trận thắng sau khi thua 2/3 trận gần đây.

Với kết quả mới nhất này, Oklahoma City đã nâng thành tích lên thành 26 trận thắng - 3 trận thua trong giai đoạn đầu mùa, dẫn đầu Bảng xếp hạng miền Tây. Thunder sẽ đối đầu với đội xếp thứ 2 - San Antonio Spurs vào thứ Ba.

Trong một trận đấu đáng chú ý khác diễn ra vừa diễn ra, Denver Nuggets tiếp tục cuộc đua bám đuổi Oklahoma City ở Khu vực miền Tây với chiến thắng áp đảo có điểm số là 135-112 trước Utah Jazz tại thành phố Colorado.

Nuggets (hiện đang sở hữu thành tích 21-7) dẫn trước từ đầu đến cuối trận với Nikola Jokic ghi 14 điểm, 13 rebound và có 13 kiến ​​tạo. Đây là cũng cú triple-double thứ 14 của Ngôi sao Serbia trong mùa giải và thứ 178 trong sự nghiệp.

Trong suốt chiều dài lịch sử của NBA, cũng chỉ có Oscar Robertson (với 181 cú triple-double) và Russell Westbrook (207 cú triple-double) ghi được nhiều cú triple-double hơn Ngôi sao số 1 của đội bóng đến từ Denver.

Đ.Hg.