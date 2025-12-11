Oklahoma City Thunder thắng trận thứ 16 liên tiếp, lọt vào bán kết NBA Cup

Shai Gilgeous-Alexander tỏa sáng với 28 điểm ghi được, và giúp Oklahoma City Thunder giành trận thắng thứ 16 liên tiếp, họ đè bẹp Phoenix Suns với điểm số 138-89 vào sáng nay, thứ Năm 11-12-2025, qua đó, tiến thẳng vào bán kết NBA Cup năm nay.

OKC đã thắng 6 trận liên tiếp trong mùa

Đương kim vô địch NBA đã nâng thành tích của mình lên là 24 thắng - chỉ có 1 trận thua, và san bằng kỷ lục khởi đầu mùa giải tốt nhất sau 25 trận trong lịch sử Giải bóng rổ nhà nghề Bắc Mỹ. Họ chiếm ưu thế từ đầu đến cuối khi đối đầu Phoenix để giành suất vào vòng Final Four.

Dựa trên những gì vừa mới thể hiện, ít ai sẽ dám đặt cược chống lại khả năng Oklahoma City hoàn thành “cú đúp” vô địch NBA Finals và cả NBA Cup ở trong cùng năm 2025 này, sau một màn trình diễn tuyệt vời - trước 18.203 khán giả nhà tại sân Paycom Center nằm ở trung tâm của TP.

“Chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân - và quan trọng nhất đó là việc chúng tôi luôn phải trở nên tốt hơn”, Gilgeous-Alexander đã khá lạc quan sau màn trình diễn tấn công ấn tượng bao gồm cả 22 “cú bắn bóng 3 điểm” thành công của Thunder trong suốt 4 hiệp thi đấu.

Alexander, người hiện đang giữ thành tích ghi được từ 20 điểm trở lên trong 96 trận đấu liên tiếp, cho biết thêm là: “Chúng tôi đã chuyền bóng thực sự tốt. Chơi gắn kết, rất dứt khoát trong khâu tổ chức tấn công và cố gắng chơi trong khu vực thoải mái nhất của mình, và khi chúng tôi làm được điều đó, chúng tôi là một đội tấn công khá tốt”.

Oklahoma City đang hướng tới mục tiêu làm tốt hơn mùa giải trước, khi họ đã lọt vào chung kết NBA Cup nhưng lại bị Milwaukee Bucks đánh bại với điểm số 97-91 trong trận đấu mà cả 2 đội bóng đều chơi thận trọng và tận lực hạn chế khả năng tấn công ghi điểm của nhau.

“Chúng tôi nên ở một vị thế tốt, chúng tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều so với năm ngoái, hãy chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào”, Alexander cho biết - sau trận toàn thắng thứ 5 của OKC ở giải NBA Cup năm nay, bao gồm cả 4 trận thắng tuyệt đối ở Bảng A - Khu vực miền Tây.

Trận thắng hủy diệt của Thunder gần như đã được định đoạt sau một hiệp đấu đầu tiên kinh hoàng với 38 điểm ghi được, sau đó họ tiếp tục ghi 36 điểm trong hiệp 2 để dẫn trước rất là áp đảo Phoenix với điểm số 74-48 khi bước vào giờ nghỉ giải lao ngay sau 2 hiệp đầu tiên.

Sự tàn phá tiếp tục diễn ra sau giờ nghỉ giải lao, khi Oklahoma City dẫn trước tới 53 điểm trong một đợt tấn công không ngừng nghỉ mới. Gilgeous-Alexander nhận được sự hỗ trợ tấn công từ Chet Holmgren, người ghi 24 điểm, bao gồm 4/4 cú ném 3 điểm hoàn hảo, cùng với 8 pha tranh bóng bật bảng và 3 lần chắn bóng.

Thành tích khởi đầu mùa giải năm nay của Oklahoma City đang là thắng 24/25 trận đấu, san bằng kỷ lục 24-1 mà Golden State Warriors đã thiết lập vào đầu mùa giải của mùa giải 2015-2016, khi CLB kết thúc vòng đấu bảng với kỷ lục lịch sử 73 trận thắng - và chỉ 9 thua.

Đ.Hg.