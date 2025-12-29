Đắc Tiến, Quốc Khánh lên ngôi vô địch Giải Pickleball Cà Mau 2025

Ban tổ chức trao thưởng cho các VĐV đoạt giải.

Diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/12/2025, Giải Pickleball Cà Mau tranh cúp Triều Thâm quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong làng Pickleball Việt Nam. Đặc biệt là nội dung Open với những cái tên như: Lý Hoàng Nam, Đắc Tiến, Quốc Khánh, Linh Muối, Đạt Trố, Triệu Cầu Lông, Trí Chuột…

Là một trong những ứng cử viên vô địch của Giải, Đắc Tiến và Quốc Khánh có khởi đầu nhẹ nhàng ở vòng loại với những chiến thắng cách biệt. Khó khăn thật sự chỉ đến ở vòng tứ kết khi Tiến - Khánh chạm trán cặp đôi Phú Sóc - Huy Cầu Lông với lối đánh bóng nhanh trên lưới. Tuy nhiên, với bản lĩnh ở những thời khắc quyết định, cặp đôi đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số sít sao 15-14.

“Thoát cửa tử” đầy ngoạn mục, cặp đôi Đắc Tiến - Quốc Khánh băng băng tiến đến chức vô địch với những chiến thắng ấn tượng trước các cặp đôi Hoàng Nam - Trung Tính tại bán kết và Linh Muối - Trí Chuột tại trận chung kết. Đặc biệt, trong trận đấu cuối cùng, dù đã có thời điểm bị dẫn đến 8-1 trong set 2 nhưng Đắc Tiến - Quốc Khánh vẫn bản lĩnh xử lý từng đường bóng để có được chiến thắng chung cuộc.

Cặp đôi Đắc Tiến và Quốc Khánh

Chức vô địch lần này không chỉ cho thấy đẳng cấp mà còn là sự ăn ý của cặp đôi đến từ thương hiệu Soxter. Điều này càng trở nên ý nghĩa hơn khi đây là giải đấu đầu tiên Quốc Khánh về đầu quân cho màu áo mới.

Đều là những vận động viên hàng đầu của quần vợt Việt Nam, trong quá khứ, Đắc Tiến và Quốc Khánh đã có rất nhiều lần thi đấu cùng nhau và giành được kết quả ấn tượng. Hồi tháng 10 vừa qua, cả hai đã giành ngôi Á quân nội dung Đôi nam Giải quần vợt vô địch quốc gia 2025.

Với đẳng cấp chuyên môn cùng sự ăn ý đã được kiểm chứng qua nhiều năm thi đấu cùng nhau, chức vô địch tại Cà Mau không chỉ là một danh hiệu, mà còn là lời khẳng định rõ ràng cho sự khởi đầu mạnh mẽ của Đắc Tiến – Quốc Khánh. Cặp đôi này đang cho thấy tiềm năng, bản lĩnh và trở thành một trong những đôi nam đáng gờm của Pickleball Việt Nam trong thời gian tới.

CAO TƯỜNG