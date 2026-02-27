Kỳ thủ Lại Lý Huynh để hòa tại vòng 5 giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026

Kỳ thủ Lại Lý Huynh đang thi đấu ở giải Ngũ Dương Bôi 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: BTC

Chiều ngày 27-2, Lại Lý Huynh đã gặp kỳ thủ Lưu Bách Hoành của chủ nhà Trung Quốc trong vòng 5. Lý Huynh là người giành quyền ưu tiên đi tiên trong ván này. Tuy nhiên, 2 kỳ thủ bất phân thắng bại qua đó giữ kết quả hòa chung cuộc.

Vòng chung kết của giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026 quy tụ 16 kỳ thủ hàng đầu tranh tài. Năm nay, nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh nhận suất đặc cách của Ban tổ chức để góp mặt tại vòng chung kết. 15 kỳ thủ còn lại thuộc về các đơn vị của Trung Quốc.

Lý Huynh đã được bốc thăm vào Bảng B cùng các kỳ thủ Lưu Bách Hoành, Lưu Tử Kiện, Quách Phụng Đạt. Qua các vòng đấu, Lý Huynh đều giữ vững được phong độ để có những điểm số quan trọng. Tại vòng 2, Lý Huynh thắng Lưu Tử Kiện. Trong vòng 3, Lý Huynh thủ hòa trước Lưu Bách Hoành. Ở vòng 4, kỳ thủ của Việt Nam đã thắng Quách Phụng Đạt. Theo quy định của Ban tổ chức, chỉ có kỳ thủ dẫn đầu các bảng (trong 4 bảng) sau vòng loại mới giành quyền vào bán kết để tranh vô địch. Trước khi vòng 5 diễn ra, Bảng B của giải xác định Lại Lý Huynh tạm dẫn đầu với 8 điểm trong khi Lưu Bách Hoành cùng có 8 điểm nhưng xếp thứ nhì do thấp hơn về hiệu số. Các kỳ thủ Lưu Tử Kiện và Quách Phụng Đạt xếp ở những vị trí tiếp theo.

Trong những bảng còn lại sau vòng 4, các kỳ thủ tạm dẫn đầu là Doãn Thăng (Bảng A), Triệu Phàn Vỹ (Bảng B), Trình Vũ Đông (Bảng D).

MINH CHIẾN