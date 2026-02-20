Kỳ thủ Lại Lý Huynh sẽ xuất hành tham dự giải Ngũ Dương Bôi 2026 sau Tết

Lại Lý Huynh sẽ sang Trung Quốc tham dự vòng chung kết giải Ngũ Dương Bôi 2026 vào cuối tuần này. Ảnh: VXF

Vòng chung kết giải Ngũ Dương Bôi 2026 sẽ tổ chức từ ngày 25-2 tới 1-3. Lại Lý Huynh đã được Ban tổ chức giải đấu trao 1 suất đặc cách góp mặt vòng chung kết. Một trong những lý do để Lại Lý Huynh nhận suất đặc cách này là bởi kỳ thủ của Việt Nam đang là đương kim vô địch thế giới. Lại Lý Huynh đã lên ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn cá nhân thế giới được tổ chức ở Trung Quốc năm 2025.

Trước đó, Ban tổ chức giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026 đã tổ chức vòng loại và chọn ra 15 kỳ thủ xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết gồm Mạnh Phồn Duệ, Trần Hoằng Thịnh, Ngô Ngụy, Vương Vũ Bác, Triệu Phàn Vĩ, Vương Hạo, Lưu Tử Kiệt, Trình Vũ Đông, Lưu Bá Hoành, Túc Thiếu Phong, Doãn Thăng, Quách Phụng Đạt, Đường Tư Nam, Đường Đan, Phùng Gia Huấn.

Ở danh sách này, kỳ thủ Doãn Thăng là người từng đọ sức với Lại Lý Huynh tại trận chung kết cờ tướng thế giới 2025 nhưng thua trận. Hướng tới giải Ngũ Dương Bôi 2026, Lại Lý Huynh rất kỳ vọng sẽ đạt được kết quả tốt nhất.

Năm ngoái, sau khi giành chiến thắng tại giải cờ tướng vô địch thế giới 2025, Lại Lý Huynh đã được đông đảo người hâm mộ thể thao trí tuệ Việt Nam và giới chuyên môn chúc mừng. Cũng trong chia sẻ của mình, Lại Lý Huynh nhìn nhận: ““Thật lòng, tôi không nghĩ mình đã vô địch để tiếp tục phấn đấu. Nhiều người khi đạt được thành tích lớn thường dễ rơi vào cảm giác thỏa mãn, rồi dừng lại. Tôi thì khác. Tôi muốn tiếp tục giữ được khát khao như thuở ban đầu. Đó là cách để tôi không ngủ quên trên chiến thắng”.

Năm nay, Lại Lý Huynh chờ đợi sẽ xuất hành hanh thông để có khởi đầu tốt về thành tích bởi cũng là năm tuổi của mình. Kỳ thủ chào đời năm 1990 (tuổi Canh Ngọ). Trong những chia sẻ của bản thân, Lý Huynh từng bày tỏ mình đã trải qua tuổi thơ cơ cực, do hoàn cảnh gia đình và từ quê nhà Vĩnh Long đã tới mưu sinh ở vùng đất mới Cà Mau.

Vì hoàn cảnh kinh tế, kỳ thủ đã sớm bỏ học từ năm lớp 4. Dẫu cho gia đình từng hướng Lý Huynh theo công việc khác để ổn định cuộc sống nhưng nam kỳ thủ chỉ có niềm đam mê duy nhất là cờ tướng. Ba của Lại Lý Huynh là người thầy đầu tiên, dẫn anh vào nghiệp cờ.

Nhờ năng khiếu, đam mê của bản thân và sự dìu dắt của HLV Nguyễn Thanh Khiết từ năm 2002, Lại Lý Huynh đã sớm bộc lộ tài năng và đến với duyên thi đấu cờ tướng.

Năm 2025, Lại Lý Huynh đã được bầu chọn vào danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc của thể thao Việt Nam.

Theo các quy định hiện hành, Ngành thể thao cũng đã đề xuất tới cấp quản lý khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trước thành tích giành HCV giải vô địch thế giới 2025 đối với Lại Lý Huynh. Các thủ tục đã được trình theo đúng quy định tới thời điểm này.

MINH CHIẾN