Kỳ thủ Lại Lý Huynh nỗ lực nhưng không giành được huy chương cờ chớp

Lại Lý Huynh thi đấu chỉ đạt hạng 4 tại cờ chớp của môn cờ tướng tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025. Ảnh: VXF

Chiều ngày 15-11, Lại Lý Huynh đã thi đấu nội dung cờ chớp của môn cờ tướng tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 diễn ra ở Singapore. Sau 9 ván đấu, kỳ thủ của Việt Nam chỉ có vị trí hạng 4, không giành được huy chương. Kết quả chung cuộc tại nội dung này, Lại Lý Huynh chỉ đạt 14 điểm. Vô địch ở nội dung cờ chớp lần này là kỳ thủ Yin Sheng (Trung Quốc) với 16 điểm trong khi ngôi á quân thuộc về kỳ thủ Wang Yubo (Trung Quốc) với 15 điểm. Hạng ba là kỳ thủ Wang Jiarui (Trung Quốc) với 14 điểm tuy nhiên hơn Lại Lý Huynh ở chỉ số phụ do vậy đứng trước kỳ thủ của Việt Nam trên bảng xếp hạng.

Ở nội dung cờ chớp, Hà Văn Tiến của đội cờ tướng Việt Nam có cơ hội vượt lên đạt kết quả tốt trong những ván cuối dẫu vậy không thành công vì thế đứng hạng 6 chung cuộc với 13 điểm. Kỳ thủ Phan Nguyễn Công Minh xếp hạng 7 với 13 điểm. Như vậy, Lý Huynh, Công Minh và Văn Tiến là 3 kỳ thủ Việt Nam có vị trí cao nhất ở nội dung cờ chớp của môn cờ tướng.

Như vậy, đội tuyển cờ tướng Việt Nam không có huy chương tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 dù rất được kỳ vọng có thành tích tốt nhất. Môn cờ tướng chỉ thi đấu cờ nhanh và cờ chớp tại Đại hội lần này.

MINH CHIẾN