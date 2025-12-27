Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và Võ Thị Mỹ Tiên nhận danh hiệu VĐV bơi xuất sắc nhất năm 2025

Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam đã tổ chức vinh danh, khen thưởng và trao các danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm 2025 trong từng hạng mục chuyên môn.

Nguyễn Huy Hoàng là VĐV bơi nam xuất sắc nhất năm 2025 của Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tổng kết đánh giá các thành tích trong tập luyện thi đấu ở các giải trong nước, quốc tế, Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh VĐV xuất sắc năm 2025 tại TPHCM.

Theo đó ở năm nay, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận danh hiệu VĐV bơi nam xuất sắc nhất năm còn Võ Thị Mỹ Tiên nhận danh hiệu VĐV bơi nữ xuất sắc nhất năm.

Trong thành tích mới nhất là kết quả thi đấu tại SEA Games 33-2025, Nguyễn Huy Hoàng đã đạt những tấm HCV có giá trị gồm HCV 1.500m tự do, HCV tiếp sức 4x200m tự do và HCV tiếp sức 4x1.500m bơi mặt nước mở. Nam kình ngư này còn giành được 2 HCV, 1 HCB tại giải vô địch châu Á 2025. Với Võ Thị Mỹ Tiên, cô đã giành 9 huy chương tại SEA Games trong đó có tấm HCV tiếp sức 4x1.500m bơi mặt nước mở. Tại giải vô địch châu Á 2025, nữ tuyển thủ này giành 2 HCB và 3 HCĐ.

Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam cũng trao danh hiệu VĐV bơi nam trẻ của năm cho Trần Văn Nguyễn Quốc và VĐV bơi nữ trẻ của năm cho Nguyễn Thúy Hiền.

Trong khi đó, Nguyễn Thành Lộc nhận danh hiệu VĐV nam lặn xuất sắc của năm 2025 và Nguyễn Tú Anh là VĐV nữ lặn xuất sắc của năm. Các gương mặt Huỳnh Quốc Bảo, Nguyễn Thị Thanh Thi là 2 VĐV lặn trẻ xuất sắc năm 2025.

Trong môn nhảy cầu, VĐV Đặng Hoàng Tú là gương mặt nam xuất sắc nhất năm còn nữ là Đinh Thị Mai Trang.

Ngoài các danh hiệu dành cho VĐV, Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam cũng trao các danh hiệu dành cho HLV và nhiều VĐV trẻ bơi không chuyên.

MINH CHIẾN