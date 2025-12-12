Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng lần thứ 5 liên tiếp giành HCV 1.500m tự do ở SEA Games

Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục giữ vững phong độ để vô địch cự ly 1.500m tự do tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

Nguyễn Huy Hoàng đã giành ngôi vô địch cự ly 1.500m tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối chung kết 12-12 tại SEA Games 33-2025 môn bơi, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng không cho các đối thủ cơ hội vượt lên giành chiến thắng tại chung kết 1.500m tự do sở trường.

Huy Hoàng đã là người dẫn đầu ngay khi xuất phát nội dung. Với kinh nghiệm của người chiếm lĩnh nội dung 1.500m tự do trong nhiều năm qua tại Đông Nam Á, Nguyễn Huy Hoàng đã về đích đầu tiên với kết quả 15’19”58. Thông số giúp tuyển thủ giành được HCV trong nội dung đồng thời bảo vệ được kết quả từng có tại SEA Games 32-2023.

Quan trọng hơn, Nguyễn Huy Hoàng lập kỳ tích là kình ngư nam đầu tiên của Việt Nam giành HCV trong 5 kỳ SEA Games liên tiếp trong cùng 1 nội dung. Nguyễn Huy Hoàng đã vô địch cự ly 1.500m tự do nam tại SEA Games 29, 30, 31, 32 và 33. Năm nay, Nguyễn Huy Hoàng là kình ngư lớn tuổi nhất của đội tuyển bơi Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 (25 tuổi).

“Tôi đã tập trung giữ thể lực để thi đấu cự ly này. Tôi vẫn thấy mình đủ cơ hội tranh chấp thành tích và không cho mình bị tụt lại. Chiến thắng lần này thật sự có ý nghĩa với tôi”, Nguyễn Huy Hoàng đã chia sẻ tại Thái Lan.

Cùng ở nội dung, tuyển thủ Mai Trần Tuấn Anh giành HCB khi đạt kết quả 15’22”59. Vị trí hạng 3 là Russel Pang (Singapore). Tới lúc này, Nguyễn Huy Hoàng vẫn khẳng định vị trí độc tôn trên đường đua xanh ở Đông Nam Á trong cự ly 1.500m tự do nam.

Hình ảnh Huy Hoàng thi đấu và giành HCV trong tối ngày 12-12:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)