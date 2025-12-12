Bi sắt Việt Nam ghi dấu ấn lịch sử với 3 tấm HCV tại SEA Games 33

Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, đội tuyển bi sắt Việt Nam chỉ phấn đấu giành 1 HCV tại Thái Lan nhưng tới lúc này bi thủ của chúng ta đã giành được 3 HCV.

2 bi thủ Việt Nam giành HCV nội dung đôi nữ. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Ngày tranh tài 12-12, đội tuyển bi sắt Việt Nam thi đấu xuất thần để lên ngôi vô địch nội dung đôi nam và đôi nữ. Tại trận đấu với đội Thái Lan, các bi thủ nam Việt Nam là Ngô Ron và Lý Ngọc Tài đã giành chiến thắng sít sao với tỷ số 10-8. Trận thắng này giúp cặp bi thủ của Việt Nam lên ngôi vô địch.

Nối tiếp sau đó, 2 bi thủ Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thúy Kiều tiếp tục gặp đội nữ Thái Lan tại chung kết. Sau những pha ném đầu tiên, các bi thủ Việt Nam có sự tự tin để giành được các điểm số quyết định và vượt qua đội chủ nhà giành chiến thắng. Đây là tấm HCV thứ 3 của đội bi sắt Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

Tại SEA Games 32-2023, đội tuyển bi sắt Việt Nam không giành được HCV. Kể cả khi thi đấu SEA Games 32-2021 trên sân nhà Việt Nam, đội tuyển bi sắt Việt Nam cũng chỉ đạt được 1 HCV. Vì thế, thành tích 3 HCV tới lúc này được xem là lịch sử của đội tuyển bi sắt Việt Nam trên đấu trường SEA Games. “Chúng tôi thật sự xúc động với những chiến thắng quyết định của các tuyển thủ. Đội chủ nhà Thái Lan là đội mạnh nhưng bi thủ Việt Nam đã thi đấu hiệu quả. Đây là 2 tấm HCV có giá trị lớn”, lãnh đội bi sắt Việt Nam – ông Đoàn Tuấn Anh cho biết.

Trước đó, chúng ta đã giành tấm HCV đầu tiên ở nội dung kỹ thuật nam với kết quả của bi thủ Nguyễn Văn Dũng.

MINH CHIẾN