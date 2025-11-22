Bi thủ Huỳnh Công Tâm giành HCV cho đội bi sắt TPHCM tại giải vô địch bãi biển quốc gia 2025

Huỳnh Công Tâm đã thi đấu xuất sắc để mang về tấm HCV duy nhất cho đội bi sắt TPHCM tại giải vô địch bãi biển quốc gia 2025.

Các bi thủ đã thi đấu giải để giành kết quả cao nhất. Ảnh: MINH MINH

Giải bi sắt vô địch bãi biển quốc gia 2025 đã khép lại sau những nội dung chung kết ở ngày cuối 22-11 trên bãi biển Cửa Lò (Nghệ An).

Tại giải, đội bi sắt TPHCM giành được 1 HCV quan trọng tại nội dung kỹ thuật nam. Trong trận chung kết, bi thủ Huỳnh Công Tâm đạt phong độ cao thắng Phùng Bá Phi Long (Hà Nội) qua đó giành ngôi vô địch. Đây là tấm HCV duy nhất của đội bi sắt TPHCM tại giải. Sau trận chung kết này, chung kết kỹ thuật nữ được giới chuyên môn chú ý theo dõi khi chứng kiến cuộc so tài giữa 2 bi thủ Nguyễn Thị Hiền (Hà Nội) và Nguyễn Thị Yến Nhi (TPHCM). Kết thúc trận chung kết, Nguyễn Thị Hiền đã giành HCV.

Ở giải đấu, Ban tổ chức đã chứng kiến sự vượt trội của các bi thủ Vĩnh Long khi giành chiến thắng tại 4 trận chung kết. Hai bi thủ Huỳnh Thiên Ân, Nguyễn Quốc Duy giành HCV nội dung đôi nam. Kim Thị Thu Thảo, Cao Thanh Lan Anh của Vĩnh Long đã giành HCV đôi nữ. Ngoài ra các đội bi sắt của Vĩnh Long còn giành chiến thắng tại chung kết bộ 3 nam và bộ 3 nữ.

Với cuộc đấu cá nhân nam, bi thủ Trần Tiến Trung của chủ nhà Nghệ An đã vượt qua Huỳnh Phúc Nguyên (Quân đội) để vô địch giải năm nay. Trong chung kết cá nhân nữ, bi thủ Lê Thị Thu Mai (Quân đội) thắng Thái Thị Hằng (TPHCM) để giành HCV.

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, đội bi sắt TPHCM đứng hạng 3 toàn đoàn với tổng thành tích 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Đội Vĩnh Long xếp nhất với 4 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ còn đội Quân đội có hạng nhì (2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ) trong khi đội Hà Nội xếp hạng 4 (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ). Các đội Nghệ An, Cà Mau, Đồng Nai… ở vị trí tiếp theo. Toàn giải thu hút 150 bi thủ từ 12 đơn vị cả nước góp mặt tranh 10 bộ huy chương. Cả 12 đội có VĐV giành được thành tích huy chương. Giải vô địch bãi biển quốc gia 2025 cũng là giải đấu cuối cùng trong năm của môn bi sắt.

MINH CHIẾN