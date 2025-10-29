3 tuyển thủ bi sắt TPHCM tham gia đội hình thi đấu giải vô địch châu Á 2025

Đội tuyển bi sắt Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2025 để tiếp tục có sự chuẩn bị chuyên môn trước khi tranh tài SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bi sắt Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2025 để tìm kết quả thi đấu tốt nhất như từng có ở năm 2024. Ảnh: ĐOÀN TUẤN

“Tại giải vô địch châu Á 2025, chúng ta sẽ góp mặt các VĐV có kinh nghiệm và chuyên môn tốt nhất hướng tới giành kết quả huy chương. Giải châu Á sẽ có sự tham gia của nhiều bi thủ hàng đầu châu lục, không ít người sẽ nắm bắt tình hình chuyên môn để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Vì vậy, đội tuyển bi sắt Việt Nam thận trọng trong các nội dung thi đấu”, lãnh đội bi sắt Việt Nam tại giải – ông Đoàn Tuấn Anh trao đổi.

Năm nay, giải đấu được tổ chức tại Malaysia. Các cuộc tranh tài bắt đầu diễn ra vào ngày 5-11. Trong thành phần tham dự, đội tuyển bi sắt Việt Nam có 16 bi thủ. Bi sắt TPHCM đóng góp 3 gương mặt tham dự giải châu Á gồm Trịnh Thị Kim Thanh, Lê Ngọc Như Ý và Nguyễn Văn Toàn.

Ngoài họ, một số gương mặt có chuyên môn tốt cùng tham dự như Ngô Ron, Võ Minh Luân, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thi, Thạch Thị Ánh Lan, Kim Thị Thu Thảo…

Bi thủ Như Ý sẽ tiếp tục tham dự giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: NHƯ Ý

Trước đó trong tháng 10, đội tuyển bi sắt Việt Nam đã tham dự giải vô địch thế giới 2025 để tranh tài 2 nội dung kỹ thuật và bộ 3. Kết thúc giải này, đội tuyển nữ Việt Nam 2 đã thắng đội Thái Lan để giành HCV thế giới. Năm 2024, đội tuyển bi sắt Việt Nam từng giành 1 HCV tại giải vô địch châu Á ở nội dung đôi nữ.

Hiện tại, môn bi sắt của SEA Games 33-2025 chưa công bố chính thức sẽ tranh tài hay không. Các quốc gia (trong đó có Việt Nam) chờ thông báo từ Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan. Trước đó trong đăng ký sơ bộ, thể thao Việt Nam có góp mặt môn bi sắt tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN