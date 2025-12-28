Các môn khác

Lê Quang Liêm tạm đứng hạng 43 bảng cờ nhanh giải vô địch thế giới

SGGPO

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đang là kỳ thủ Việt Nam có kết quả tốt nhất tại giải cờ nhanh, chớp vô địch thế giới 2025 thi đấu ở Qatar.

Lê Quang Liêm đang là kỳ thủ có kết quả tốt nhất tại giải vô địch cờ nhanh, chớp thế giới 2025. Ảnh: FIDE
Lê Quang Liêm đang là kỳ thủ có kết quả tốt nhất tại giải vô địch cờ nhanh, chớp thế giới 2025. Ảnh: FIDE

Các bảng cờ nhanh nam, nữ của giải đấu vẫn đang tranh tài tại Doha (Qatar). Sau 9 ván cờ nhanh, Lê Quang Liêm mới đạt 5,5 điểm để tạm giữ hạng 43 trong các kỳ thủ nam. Đại kiện tướng của Việt Nam đã giành được 4 ván thắng, 3 ván hòa và thua 2 ván tới lúc này.

Đáng chú ý ở 2 ván gần nhất (ván 8, ván 9), Lê Quang Liêm lần lượt để thua trước các đại kiện tướng Niemann Hans (Mỹ) và Moke Mamedyarov Shakhriyar (Azerbaijan). Trong ván 10, đại kiện tướng Lê Quang Liêm sẽ gặp đối thủ Hong Andrew (Mỹ).

Ở các bàn đấu khác của cờ nhanh, cờ vua Việt Nam chứng kiến đại kiện tướng Lê Tuấn Minh tạm đứng hạng 118 khi chỉ đạt 4,5 điểm sau 9 ván đấu. Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn không thi đấu cờ nhanh để tập trung cho cờ chớp diễn ra sắp tới.

Đối với nữ, các kỳ thủ đã tranh tài xong ván thứ 8 cờ nhanh. Đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên có 4,5 điểm nên đứng hạng 59 còn đại kiện tướng Võ Thị Kim Phụng tạm giữ hạng 68 với 4 điểm. Kỳ thủ Lương Phương Hạnh đứng hạng 97 (3,5 điểm) còn Nguyễn Hồng Anh (3,5 điểm) đứng hạng 100. Gương mặt trẻ Nguyễn Hồng Nhung mới giành được 2,5 điểm nên tạm xếp hạng 124.

Cờ nhanh nam tại giải sẽ thi đấu 13 ván theo hệ Thụy Sỹ còn cờ nhanh nữ thi đấu 11 ván. Tạm dẫn đầu cờ nhanh nam đang là đại kiện tướng Artemiev Vladislav (7,5 điểm) còn dẫn đầu bảng nữ là Zhu Jiner (6,5 điểm). Giải đấu kéo dài tới ngày 31-12.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cờ vua Lê Quang Liêm Lê Tuấn Minh Nguyễn Ngọc Trường Sơn Phạm Lê Thảo Nguyên cờ vua Việt Nam cờ nhanh cờ chớp

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn