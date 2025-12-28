Lê Quang Liêm tạm đứng hạng 43 bảng cờ nhanh giải vô địch thế giới

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đang là kỳ thủ Việt Nam có kết quả tốt nhất tại giải cờ nhanh, chớp vô địch thế giới 2025 thi đấu ở Qatar.

Lê Quang Liêm đang là kỳ thủ có kết quả tốt nhất tại giải vô địch cờ nhanh, chớp thế giới 2025. Ảnh: FIDE

Các bảng cờ nhanh nam, nữ của giải đấu vẫn đang tranh tài tại Doha (Qatar). Sau 9 ván cờ nhanh, Lê Quang Liêm mới đạt 5,5 điểm để tạm giữ hạng 43 trong các kỳ thủ nam. Đại kiện tướng của Việt Nam đã giành được 4 ván thắng, 3 ván hòa và thua 2 ván tới lúc này.

Đáng chú ý ở 2 ván gần nhất (ván 8, ván 9), Lê Quang Liêm lần lượt để thua trước các đại kiện tướng Niemann Hans (Mỹ) và Moke Mamedyarov Shakhriyar (Azerbaijan). Trong ván 10, đại kiện tướng Lê Quang Liêm sẽ gặp đối thủ Hong Andrew (Mỹ).

Ở các bàn đấu khác của cờ nhanh, cờ vua Việt Nam chứng kiến đại kiện tướng Lê Tuấn Minh tạm đứng hạng 118 khi chỉ đạt 4,5 điểm sau 9 ván đấu. Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn không thi đấu cờ nhanh để tập trung cho cờ chớp diễn ra sắp tới.

Đối với nữ, các kỳ thủ đã tranh tài xong ván thứ 8 cờ nhanh. Đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên có 4,5 điểm nên đứng hạng 59 còn đại kiện tướng Võ Thị Kim Phụng tạm giữ hạng 68 với 4 điểm. Kỳ thủ Lương Phương Hạnh đứng hạng 97 (3,5 điểm) còn Nguyễn Hồng Anh (3,5 điểm) đứng hạng 100. Gương mặt trẻ Nguyễn Hồng Nhung mới giành được 2,5 điểm nên tạm xếp hạng 124.

Cờ nhanh nam tại giải sẽ thi đấu 13 ván theo hệ Thụy Sỹ còn cờ nhanh nữ thi đấu 11 ván. Tạm dẫn đầu cờ nhanh nam đang là đại kiện tướng Artemiev Vladislav (7,5 điểm) còn dẫn đầu bảng nữ là Zhu Jiner (6,5 điểm). Giải đấu kéo dài tới ngày 31-12.

MINH CHIẾN