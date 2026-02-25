Ngành thể thao sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống

Cục TDTT Việt Nam đã làm việc đầu xuân mới 2026 để chuẩn bị cho các chương trình tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống.

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam làm việc với các bộ phận chuyên môn. Ảnh: CỤC TDTT Việt Nam

Ngày 24-2, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị chuyên môn về công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch thực hiện chuỗi hoạt động kỷ niệm -80 năm ngày truyền thống ngành thể thao (27-3-1946 / 27-3-2026).

Theo đó, Bộ VH-TT-DL là đơn vị chủ trì các hoạt động tổ chức 80 năm ngày truyền thống ngành thể thao và Cục TDTT Việt Nam sẽ xây dựng tham mưu chương trình thực hiện.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn phối hợp nhằm tạo được sức lan tỏa sâu rộng đối với chuỗi hoạt động có ý nghĩa 80 năm của ngành thể thao Việt Nam. Các chương trình sẽ có điểm nhấn về nội dung.

Trong chuỗi hoạt động, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026 được Cục TDTT Việt Nam được tổ chức vào ngày 26-3 tại địa điểm chính tại Hồ Gươm (Hà Nội). Cùng với đó, các địa phương cả nước cũng sẽ tổ chức ngày chạy cùng thời điểm.

Ngành thể thao sẽ tổ chức giải thi đấu pickleball trong ngày 26-3 tại Khu liên hợp thể thao quốc gia để tạo sân chơi giao lưu giữa những người làm thể thao cả nước. Cùng đó, chương trình gala được tổ chức trong ngày để thế hệ HLV, VĐV, nhà quản lý ngành thể thao trong mọi thời kỳ được gặp mặt giao lưu. Buổi lễ chính tổ chức kỷ niệm 80 năm của ngành thể thao Việt Nam sẽ được thực hiện tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) vào ngày 27-3. Tại chương trình, dự kiến sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các thế hệ cán bộ, HLV, VĐV tiêu biểu thể thao Việt Nam qua các thời kỳ góp mặt.

Hiện tại, ngành thể thao đang thực hiện bộ phim tư liệu “Thể thao Việt Nam – Khát vọng vươn tầm” và phát vào thời điểm kỷ niệm 80 ngày thành lập.

