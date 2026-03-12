Gần 700 cơ thủ cả nước bước vào tranh tài giải vô địch câu lạc bộ billiards quốc gia 2026

Các cơ thủ hàng đầu cả nước có mặt tại Bắc Ninh để sẵn sàng tranh tài giải billiards & snooker vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026 (nội dung pool – snooker).

Cơ thủ cả nước sẽ bước vào tranh tài giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 (nội dung pool-snooker). Ảnh: MINH CHIẾN

Năm nay, giải được tranh tài từ ngày 13-3 tới 22-3 tại nhà thi đấu phường Bắc Giang (Bắc Ninh). Ban tổ chức đưa vào tranh tài các nội dung gồm đơn nam pool 9 bóng, đơn nam pool 10 bóng, đơn nam billiards Anh, đơn nam snooker 6 bi đỏ và đơn nữ pool 9 bóng. Theo quy định, giải sẽ áp dụng luật mới cập nhật từ Liên đoàn billiards & snooker quốc tế. Tại nội dung pool 9 bi: Bi xếp cao, 3 bi về bếp, phá tự do; tại nội dung pool: áp dụng luật thời gian 40 giây.

Giải thu hút gần 700 cơ thủ của 9 đơn vị trong cả nước góp mặt tranh tài. Đây là những gương mặt được chờ đợi mang lại những cuộc so tài hấp dẫn. “Giải năm nay cũng là một cuộc chuẩn bị để các đơn vị nắm bắt thêm chuyên môn cơ thủ của mình và cơ thủ các đơn vị để hướng đến Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026”, phụ trách bộ môn billiards (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam – ông Đoàn Tuấn Anh trao đổi.

Thông báo mới nhất từ Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam, năm nay Ban tổ chức sẽ không giữ tên gọi giải vô địch billiards & snooker quốc gia (vòng 1) như thông lệ. Giải đấu sẽ được đổi tên thành giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026 (nội dung pool – snooker). Việc thay đổi tên gọi nhằm đảm bảo phong cấp cho VĐV thi đấu đạt thành tích theo quy định về phong cấp VĐV được Bộ VH-TT-DL ban hành.

Năm nay, Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam thực hiện tổ chức thi đấu đối với nhóm các nội dung pool, snooker, billiards Anh và nhóm các nội dung carom được tách riêng thành 2 giải đấu tại 2 địa điểm theo thời gian khác nhau để cơ thủ cả nước có cơ hội được thi đấu. Nội dung pool 9 bi nữ của năm 2026 sẽ được tổ chức 2 vòng.

Vòng chung kết của giải sẽ tổ chức trong tháng 6, sau khi vòng đầu khép lại tại Bắc Ninh.

MINH CHIẾN