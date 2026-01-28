Hệ thống giải Billiards của TPHCM năm 2026 nhận được nhiều sự hỗ trợ

Lễ công bố và ký kết tài trợ hệ thống giải Billiards HBSF năm 2026. Ảnh: Quỳnh Mai

Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo Sở Văn hóa & Thể thao TPHCM, tất cả các thành viên của Liên đoàn Billiards & Snooker TPHCM (HBSF), các đơn vị tài trợ, đồng hành, các khách mời là đại diện các Liên đoàn Billiards các tỉnh thành, các cơ thủ cùng các cơ quan truyền thông.

Trong buổi lễ, Liên đoàn Billiards & Snooker TPHCM đã tiến hành ký kết với các đơn vị tài trợ cho hệ thống giải Billiards HBSF năm 2026 (HBSF Tour). Theo đó, MIN Table tiếp tục là nhà tài trợ chính của HBSF Tour trong năm 2026. Bên cạnh đó, HBSF Tour sẽ có 5 nhà tài trợ đồng hành cùng giải là Billiards Hưng Phát, BOX Billiards, Billiards Thanh Minh, bảng điểm 9scoreboard và Tân Lộc T-Pro.

Quang cảnh buổi họp ra mắt nhà các nhà tài trợ tài trợ cho hệ thống giải Billiards HBSF năm 2026

Về HBSF Tour, hệ thống giải Billiards HBSF hay còn gọi là HBSF Tour là hệ thống giải đấu Billiards chuyên nghiệp quy mô lớn tại Việt Nam được ví von là “World Cup của Billiards Việt Nam” bởi quy mô, chất lượng thi đấu và số lượng cơ thủ hàng đầu tham dự.

Cụ thể, HBSF Tour được tổ chức thường niên với nhiều chặng thi đấu, gồm các chặng thi đấu trong năm (Tour 1, Tour 2, Tour 3…) và chặng chung kết cuối năm (Final Tour), thu hút hàng trăm cơ thủ mạnh từ khắp cả nước và cả quốc tế tranh tài ở các nội dung đa dạng và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.

Việc HBSF Tour tổ chức song song nhiều nội dung cùng những phần thưởng đa dạng cho các vị trí cao đã tạo động lực thi đấu cho các cơ thủ chuyên nghiệp và bán chuyên. Giải đã góp phần nâng tầm chất lượng thi đấu Billiards trong nước, tạo sân chơi cho cả các tay cơ chuyên nghiệp lẫn tài năng trẻ thi thố và cọ xát, đồng thời lan tỏa niềm đam mê môn thể thao này đến cộng đồng rộng lớn hơn.

Giải đấu cũng là nơi gắn kết, kết nối nhiều thương hiệu lớn trong ngành billiards đến gần hơn với các cơ thủ, trở thành bệ phóng cho nhiều cơ thủ phát triển tài năng.

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HBSF - chia sẻ: “Hệ thống giải Billiards HBSF đã bước sang năm thứ 4 và tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ to lớn từ các nhà tài trợ cũng như các vận động viên và những người chơi yêu thích billiards trên khắp cả nước.

Đây là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể các thành viên Ban chấp hành Liên đoàn và các lực lượng hỗ trợ, đặc biệt là sự đồng hành của thương hiệu Min Table – đơn vị tài trợ chính và các nhà đồng hành để có được thành công của hệ thống giải như ngày hôm nay.

Với hệ thống giải năm 2026 còn nhiều thách thức, Liên đoàn sẽ tiếp tục nổ lực hết mình để mang lại cho vận động viên một đấu trường chuyên nghiệp, đồng thời là bước đệm vững chắc cho các vận động viên vươn ra đấu trường quốc tế và là nơi thỏa sức đam mê, khát khao chiến thắng”.

DŨNG PHƯƠNG