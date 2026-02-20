Kinh tế thể thao định hình hướng đi mới

TPHCM với vị thế là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước đang nỗ lực phát triển mạnh mẽ lĩnh vực kinh tế thể thao, khai thác những tiềm năng sẵn có để xây dựng một nền thể thao chuyên nghiệp và bền vững.

Chia sẻ quan điểm phát triển TDTT của TPHCM trong tình hình mới, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân cho rằng: thúc đẩy kinh tế thể thao trở thành một trụ cột mới của phát triển đô thị, trong đó TPHCM định hướng phát triển thể thao vượt ra ngoài tư duy "chỉ để đạt huy chương", mà còn coi đây là một ngành kinh tế đặc thù. Từ góc độ kinh tế, TPHCM đang hướng đến việc xây dựng một thị trường "vàng" bao gồm: dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp, sản xuất thiết bị công nghệ cao và đặc biệt là du lịch thể thao.

Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo vận động viên (VĐV), TPHCM đang định hình một chiến lược dài hạn trong việc tổ chức các sự kiện để biến thể thao thành một lĩnh vực kinh tế đặc thù. Bởi không phải địa phương nào cũng có nhiều sự kiện thể thao xuất hiện với tần suất dày đặc như TPHCM. Và ở đó, tiềm năng về thể thao - du lịch đúng nghĩa có thể “hái ra tiền” mà thời gian qua đã được chứng minh.

Giải Vô địch Teqball thế giới 2024 do TPHCM lần đầu đăng cai, tổ chức ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo thông tin từ Sở VH-TT TPHCM, trong khoảng 5 năm trở lại đây, các sự kiện thể thao không chỉ thu hút các đoàn VĐV tham dự, mà còn tạo ra nguồn thu lớn từ các hợp đồng tài trợ, sản phẩm thể thao, dịch vụ thể thao và thu hút khách du lịch...

Đơn cử như Đại hội thể dục thể thao TPHCM năm 2022 quy tụ 6.628 VĐV tham dự, tăng 24% so với kỳ đại hội trước. Đây không chỉ là sân chơi phong trào mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng dịch vụ thể thao (đồng phục, dụng cụ, du lịch) và tạo nguồn dữ liệu lớn về sở thích luyện tập của người dân.

Hay đó là giải Vô địch Teqball thế giới 2024 do TPHCM lần đầu đăng cai. Theo thống kê từ ban tổ chức, sự kiện này đã tiếp cận 470 triệu lượt khách hàng tiềm năng trên toàn cầu, tăng 400% so với năm trước và được truyền thông phát sóng tại 74 quốc gia, phá vỡ kỷ lục về Teqball. Tổng giá trị truyền thông đạt 2,1 triệu USD, tăng hơn 200% so với kỳ tổ chức trước tại Bangkok (Thái Lan).

Các màn trình diễn tại Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Gần nhất là Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố là điểm hẹn quốc tế của các trường phái võ thuật, là nơi gặp gỡ của văn hóa – học thuật – giao lưu cộng đồng và ứng dụng công nghệ thể thao hiện đại. Thống kê từ ban tổ chức, Liên hoan thu hút khoảng 35.000 lượt khách tham dự trực tiếp, tạo ra 8,67 triệu lượt tiếp cận và 1,85 triệu lượt tương tác trên các mạng xã hội trong giai đoạn 8-11 - 24-11-2025, cùng với 3,8 triệu lượt xem video trực tuyến. Tổng giá trị truyền thông ước tính đạt khoảng 16,5 tỷ VNĐ (tương đương 619.000 USD) trong thời gian sự kiện.

"Những năm gần đây, các sự kiện thường tổ chức 'mở' ở các khu vực trung tâm, là một chiến lược có chủ đích của chúng tôi. Vị trí đắc địa giúp tối đa hóa khả năng tiếp cận của khán giả và quan trọng hơn, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, nhãn hàng hay đơn vị tài trợ muốn hiện diện. Họ không chỉ tìm kiếm không gian quảng cáo, mà còn muốn gắn kết thương hiệu, đồng hành với hình ảnh năng động, tích cực của thể thao thành phố. Ngoài các hoạt động chuyên môn thể thao, các sự kiện còn gắn liền với mục tiêu phát triển các sản phẩm du lịch", ông Nguyễn Nam Nhân cho biết.

Đông đảo người dân theo dõi các sự kiện thể thao ngoài trời của TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân chia sẻ: Sau giai đoạn hợp nhất, ngành thể thao TPHCM trong diện mạo mới đã hình thành một tầm nhìn chiến lược mang tên Tam giác phát triển. Khu vực TPHCM (trước đây) với vai trò trung tâm huấn luyện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học thể thao tiên tiến sẽ kết nối chặt chẽ với: khu vực Bình Dương (trước đây) – nơi có tiềm năng dồi dào về phát hiện và đào tạo năng khiếu, đồng thời phát triển công nghiệp thiết bị thể thao nội địa; khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) – địa phương lý tưởng để phát triển thể thao biển và tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. 3 khu vực cùng hợp lực sẽ hình thành một “tam giác thể thao” với ba sứ mệnh: huấn luyện đỉnh cao – cung cấp nguồn nhân lực – tổ chức sự kiện thể thao, trên nền tảng số hóa toàn diện, hiện đại và đồng bộ.

NGUYỄN ANH