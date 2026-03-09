Các môn khác

Khởi tranh giải các câu lạc bộ cầu mây quốc gia 2026

Diễn ra từ ngày 9 đến 16-3 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An, giải Vô địch các câu lạc bộ cầu mây quốc gia 2026 thu hút hơn 200 huấn luyện viên và vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

BTC giải trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự
Giải Vô địch các câu lạc bộ cầu mây quốc gia 2026 do Sở VH-TT-DL Nghệ An phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cầu mây Việt Nam tổ chức. Ngay từ lễ khai mạc 9-3, không khí thi đấu đã trở nên sôi nổi khi các đội bước vào tranh tài với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng. Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu năm nay sẽ mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, đồng thời lực lượng trọng tài giữ vai trò điều hành công tâm, khách quan và đảm bảo đúng luật.

Giải năm nay diễn ra với nhiều nội dung thi đấu như: đội tuyển 4 nam/nữ, đội tuyển 3 nam/nữ, đôi nam/nữ, đội tuyển 4 nam - nữ hỗn hợp, hoop nam/nữ, hoop hỗn hợp nam- nữ, hứa hẹn mang đến một tuần lễ thể thao đầy kịch tính cho người hâm mộ.

Là giải đấu thường niên được tổ chức luân phiên tại nhiều địa phương, giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong nhân dân, hưởng ứng các phong trào vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thi đấu chuyên môn.

Kết quả của giải sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà chuyên môn tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải khu vực và quốc tế.

NGUYỄN ANH

Từ khóa

Cầu mây Việt Nam Thể thao Việt Nam Vô địch các câu lạc bộ cầu mây quốc gia Câu lạc bộ cầu mây

