LeBron James phá kỷ lục ném rổ thành công mọi thời đại của NBA

LeBron James đã phá kỷ lục về số cú ném rổ thành công (field goal) nhiều nhất trong lịch sử NBA, mặc dù cột mốc mới nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của anh vẫn không giúp được Los Angeles Lakers - khi họ để thua Denver Nuggets với điểm số 113-120.

James lại lập kỷ lục NBA mới

James, người vốn đang nắm giữ kỷ lục ghi điểm mọi thời đại của NBA, đã vượt qua 15.837 cú ném rổ thành công của Huyền thoại Kareem Abdul-Jabbar bằng một cú nhảy ném ở trong hiệp đấu đầu tiên, qua đó, tạo ra cột mốc kỷ lục mới.

Cầu thủ 41 tuổi này hiện đã chơi 23 mùa giải NBA - một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”, làm dấy lên tin đồn về khả năng giải nghệ ở trong những tuần gần đây, khi nói với các phóng viên vào tháng Giêng: “Tôi không biết tương lai sẽ ra làm sao đây”.

James, đã ghi được 16 điểm trong trận thua chiều hôm nay (thứ Sáu, 6-3-2026), dường như đã bị chấn thương khuỷu tay trái trong hiệp đấu thứ 4, sau khi anh bị đẩy ra khỏi sân và ngã đè lên chân của một người quay phim ngay đường biên.

Trận đấu đã bị tạm dừng - khi anh được thay ra. Để rồi, James quay trở lại sân đấu ở trong 2 phút cuối trận, nhưng rõ ràng, biểu hiện trên gương mặt của James cho thấy là anh đang có cảm rất đau ở thời điểm cuối cùng của trận đấu khó khăn này...

Đây là chiến thắng áp đảo từ đầu đến cuối dành cho Nuggets, mặc dù Lakers đã thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm - khi trận đấu chỉ còn 2 phút nữa. “Họ là một đội rất khó đánh bại”, Nikola Jokic, người đã có thêm một cú triple-double nữa với 28 điểm, 13 kiến ​​tạo và 12 rebounds, chia sẻ, “Nhưng chúng tôi đã ghi điểm khi cần thiết”.

Kết quả này có thể rất là quan trọng đối với việc giành vé vào vòng playoff, khi Lakers đang đứng ở vị trí thứ 6, ngay sau Nuggets, và hiện đang hơn Phoenix Suns 2 trận thắng. Phoenix Suns mới để thua Chicago Bulls với điểm số là 103-105 nên cũng bất lợi.

LA Lakesrs đã thắng 37 trận ở trong mùa, xếp sau Nuggets (với 39 trận thắng), Houston Rockets (38), Minnesota Timberwolves (40), San Antonio Spurs (45) và Đương kim vô địch Oklahoma City Thunder (49) - tại Bảng xếp hạng của miền Tây.

Hiện tại, tổng số điểm James đã ghi được ở trong sự nghiệp của mình lên tới hơn 43.000 điểm, nhiều hơn gần 5.000 điểm so với người đứng thứ 2 là Abdul-Jabbar, người mà anh đã vượt qua thành tích ghi điểm vào mùa giải của năm 2023.

James đạt được kỷ lục điểm số sớm hơn, một phần vì Abdul-Jabbar chơi phần lớn sự nghiệp trước khi luật ném 3 điểm được giới thiệu, nhưng kỷ lục ném rổ thành công là minh chứng rõ ràng hơn cho sự bền bỉ và tài năng của Huyền thoại sinh năm 1984.

Đ.Hg.