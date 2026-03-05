Danh sách đề cử giải thưởng Laureus đã được công bố

Những người chiến thắng ở Laureus Awards 2026, một trong những giải thưởng danh giá nhất của thể thao được công bố tại một buổi gala ở Madrid vào ngày 20-4, sẽ được lựa chọn từ 42 ứng cử viên là vận động viên và đội tuyển hàng đầu thế giới thuộc 7 hạng mục được công bố vào thứ Ba.

Danh sách đầy đủ các đề cử bao gồm các hạng mục sau: Vận động viên nam của năm, Vận động viên nữ của năm, Đội tuyển của năm, Vận động viên đột phá của năm, Vận động viên trở lại của năm, Vận động viên thể thao mạo hiểm của năm và Vận động viên khuyết tật của năm. Những người phá kỷ lục, nhà vô địch Olympic và những siêu sao tương lai sẽ tranh lấy bức tượng Laureus danh giá, tạo nên thách thức tối cao cho Học viện Thể thao Thế giới Laureus - Ban giám khảo thể thao chịu trách nhiệm lựa chọn người chiến thắng.

Hội đồng Truyền thông Toàn cầu Laureus với 1.300 thành viên chịu trách nhiệm lựa chọn các ứng cử viên. Carlos Alcaraz của Tây Ban Nha và Jannik Sinner của Italy sẽ một lần nữa đối đầu nhau, lần này là tại lễ trao giải Vận động viên xuất sắc nhất năm, chứ không phải trên sân quần vợt. Hiện đang xếp hạng nhất và nhì thế giới, và đã cùng nhau giành được 4 danh hiệu Grand Slam.

Họ là 2 trong số 6 ứng cử viên cho giải thưởng Laureus dành cho nam, cùng với người chiến thắng Quả bóng vàng Ousmane Dembele, tuyển thủ bóng đá người Pháp. Người chiến thắng bức tượng Laureus năm ngoái, vận động viên nhảy sào Mondo Duplantis đến từ Thụy Điển, đã phá vỡ 4 kỷ lục thế giới trong một mùa giải bất bại. Tay đua xe đạp người Slovenia, Tadej Pogacar đã giành được 4 chiến thắng chặng tại Tour de France, giành chiếc áo vàng thứ 3 và danh hiệu vô địch thế giới. Tay đua người Tây Ban Nha, Marc Marquez đã giành chức vô địch thế giới MotoGP lần thứ 7 với 11 chiến thắng.

Aitana Bonmati, cầu thủ bóng đá nữ đầu tiên giành được 3 giải thưởng Quả bóng vàng, một lần nữa được đề cử cho danh hiệu Nữ vận động viên xuất sắc nhất năm. Cô sẽ cạnh tranh với các vận động viên điền kinh người Mỹ Melissa Jefferson-Wooden và Sydney McLaughlin-Levrone (2 huy chương vàng tại Paris 2024). Faith Kipyegon của Kenya (vận động viên điền kinh đầu tiên giành 3 huy chương vàng Olympic liên tiếp ở nội dung 1.500 mét), cũng như Katie Ledecky (người giành 4 huy chương vàng tại Paris 2024 và là vận động viên bơi lội người Mỹ được vinh danh nhiều nhất trong lịch sử). Cuối cùng là tay vợt số một thế giới Aryna Sabalenka đến từ Belarus.

Ở hạng mục Ngôi sao đột phá của năm, cầu thủ bóng đá người Pháp, Desire Doue của PSG. Tay đua Công thức 1 Lando Norris và vận động viên ném phi tiêu Luke Littler - cả 2 đều đến từ Anh. Cầu thủ bóng rổ người Mỹ, Shai Gilgeous-Alexander. Ngôi sao quần vợt người Brazil, Joao Fonseca sẽ cạnh tranh với vận động viên bơi lội 12 tuổi người Trung Quốc, Yu Zidi - người đã lập kỷ lục vào năm 2024.

Các đề cử cho hạng mục Đội tuyển của năm bao gồm đội bóng rổ Oklahoma City Thunder, CLB bóng đá Paris Saint-Germain, đội cricket nữ Ấn Độ (đội tuyển nữ đầu tiên của Ấn Độ được đề cử cho giải thưởng này), đội tuyển bóng đá nữ Anh, đội đua Công thức 1 McLaren và đội tuyển golf châu Âu Ryder Cup.

Giải thưởng Sự trở lại của năm vinh danh những vận động viên như tay vợt người Mỹ, Amanda Anisimova. Vận động viên đua xe đạp người Colombia, Egan Bernal - người đã trở lại thi đấu đỉnh cao sau một vụ tai nạn nghiêm trọng. Tay golf người Ireland, Rory McIlroy. Vận động viên nhảy xa người Venezuela, Yulimar Rojas. Cầu thủ bóng đá người Anh, Leah Williamson và vận động viên đua xe đạp Simon Yates…

HUY KHÔI