Xạ thủ trẻ Nguyễn Thùy Trang lọt vào top 80 thế giới 25m súng ngắn thể thao

Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đã tăng bậc trên bảng xếp hạng thế giới vừa được công bố đầu tháng 3-2026 và thành tích được ghi nhận tích cực.

Thùy Trang đã có HCV nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026. Ảnh: ISSF

Nguyễn Thùy Trang là xạ thủ có sự thay đổi thứ hạng đáng kể tại bảng xếp hạng của Liên đoàn bắn súng thế giới ISSF vừa công bố tháng 3-2025. Tại nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, Thùy Trang đã vươn lên hạng 78 thế giới.

Trong giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 đã khép lại giữa tháng 2-2026 ở Ấn Độ, Nguyễn Thùy Trang đã giành HCV cá nhân 25m súng ngắn thể thao nữ. Thành tích đã giúp xạ thủ trẻ này được tích lũy điểm số tích cực và tăng bậc ở bảng xếp hạng ISSF. Ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, xạ thủ Trịnh Thu Vinh vẫn đảm bảo được hạng 19 thế giới. Xạ thủ Hàn Quốc Yang Jiin tiếp tục bảo vệ vị trí số 1 thế giới nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ thời điểm hiện tại.

Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, xạ thủ Trịnh Thu Vinh có hạng 24 thế giới trong khi Nguyễn Thùy Trang giữ hạng 101. Tại giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 vừa qua, Thu Vinh và Thùy Trang không có huy chương cá nhân trong bài bắn này. Tuy nhiên, đội bắn súng Việt Nam giành được HCB nội dung đồng đội của bài bắn.

Cùng trên bảng xếp hạng mới được công bố, Lê Thị Mộng Tuyền có vị trí 102 nội dung 10m súng trường hơi nữ. Xạ thủ của bắn súng TPHCM đã được thi đấu ở giải vô địch súng trường, súng ngắn châu Á 2026 và tích lũy thêm các thành tích chuyên môn từ đây.

MINH CHIẾN