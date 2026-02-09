Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang xuất sắc giành HCV 25m súng ngắn thể thao nữ tại giải châu Á 2026

Nguyễn Thùy Trang đã có tấm HCV giá trị cho đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: VŨ ANH

“Chúng tôi xin chúc mừng tấm HCV của Thùy Trang. Em đã thi đấu với sự bình tĩnh để có kết quả này. Đây là thành tích đáng khen ngợi cho Thùy Trang”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam chia sẻ về từ Ấn Độ.

Ngày 9-2, xạ thủ của bắn súng Việt Nam đã bước vào thi đấu với sự tập trung cao độ dành cho nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Chúng ta có Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung tham dự vòng loại.

Kết thúc các lượt bắn vòng loại, Nguyễn Thùy Trang đạt 584 điểm để đứng hạng 3, giành suất vào chung kết. Trong khi đó, Trịnh Thu Vinh đứng hạng 12 với thành tích 576 điểm còn Nguyễn Thùy Dung có hạng 16 với 569 điểm.

Bước vào lượt chung kết, Thùy Trang bình tĩnh thi đấu để loại dần các đối thủ. Trong những lượt bắn cuối, chỉ còn Thùy Trang và xạ thủ chủ nhà Ấn Độ Bhaker Manu. Hai bên đã thi đấu bám đuổi nhau từng điểm và cùng đạt 35 điểm chung cuộc. Tuy nhiên, Thùy Trang vẫn được xếp trên sau khi thắng đối thủ tại lượt shot-off quyết định. Việc xếp nhất, giúp Thùy Trang giành HCV cho đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Với cá nhân xạ thủ, đây là tấm HCV đầu tiên ở cấp độ châu Á mà Thùy Trang giành được khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Cô từng có thành tích HCV ở cấp độ trẻ trước đây.

Cách đây 2 tháng, Nguyễn Thùy Trang đã giành HCB bài bắn cá nhân 25m súng ngắn thể thao nữ tại SEA Games 33-2025. Lúc đó, nhà vô địch là xạ thủ Trịnh Thu Vinh.

Đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam nhận HCĐ. Ảnh: VŨ ANH

Cùng trong thi đấu ngày 9-2, tính về kết quả đồng đội, đội súng ngắn nữ Việt Nam giành thêm HCĐ nội dung 25m súng ngắn thể thao (1729 điểm). Vô địch là đội Ấn Độ (1751 điểm), á quân là đội Đài Bắc Trung Hoa (1735 điểm).

MINH CHIẾN