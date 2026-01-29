Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Hà Minh Thành được trao giải VĐV xuất sắc nhất Cúp chiến thắng 2025

Hai xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam, Hà Minh Thành và Trịnh Thu Vinh đã vinh dự được bầu chọn là người chiến thắng trong các hạng mục VĐV nam, nữ xuất sắc nhất Cúp chiến thắng 2025.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh lần thứ 2 liên tiếp là VĐV xuất sắc nhất năm của Cúp chiến thắng. Ảnh: VCT

Tối 29-1, Ban tổ chức Giải thưởng Cúp chiến thắng 2025 đã tổ chức chương trình vinh danh, trao thưởng dành cho các cá nhân, tập thể đã được bầu chọn giành chiến thắng ở hạng mục của năm nay.

“Năm nay là một năm sôi động của thể thao Việt Nam. Ngoài các kết quả trên nhiều đấu trường quốc tế, thể thao Việt Nam cũng ghi nhận những thành tích chuyên môn tốt tại SEA Games 33-2025 và đây là sự chuẩn bị, nỗ lực thi đấu của các HLV, VĐV thể thao Việt Nam”, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam đồng thời là Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Cúp chiến thắng 2025 đã phát biểu.

11 hạng mục của giải thưởng năm nay đã vinh danh những cá nhân xuất sắc nhất. Trong đó, 2 hạng mục sáng giá của giải thưởng là VĐV nam xuất sắc nhất năm thuộc về VĐV bắn súng Hà Minh Thành và VĐV nữ xuất sắc nhất năm là xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Như vậy, Trịnh Thu Vinh đã có lần thứ 2 liên tiếp đứng đầu cuộc bầu chọn hạng mục VĐV nữ xuất sắc nhất năm. Năm ngoái, cô đã đạt được danh hiệu này khi nhận sự bầu chọn từ Hội đồng chuyên môn.

Xạ thủ Hà Minh Thành lần đầu tiên là VĐV nam xuất sắc nhất năm. Ảnh: VCT

Trong khi đó, xạ thủ Hà Minh Thành lần đầu tiên vinh dự chiến thắng ở hạng mục VĐV nam xuất sắc nhất năm. Hà Minh Thành đã có năm thi đấu hiệu quả với nhiều thành tích ở châu Á đồng thời giành 2 HCV, phá 1 kỷ lục tại SEA Games 33-2025.

Năm nay, người chiến thắng hạng mục HLV xuất sắc nhất năm là HLV Dương Hoàng Long của đội tuyển karate Việt Nam. Ở hạng mục chuyên gia người nước ngoài xuất sắc nhất, Cúp chiến thắng 2025 đã vinh danh HLV Kim Sang Sik của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam giành danh hiệu đội tuyển của năm; đội tiếp sức 4x400m nữ hỗn hợp nam nữ điền kinh Việt Nam chiến thắng hạng mục đồng đội của năm; VĐV yêu thích nhất là Trần Thị Thanh Thúy (bóng chuyền) còn VĐV người khuyết tật xuất sắc nhất năm là VĐV bơi Vi Thị Hằng.

Chuyên gia Kim Sang Sik đã trở thành HLV nước ngoài xuất sắc nhất. Ảnh: VCT

Ở hạng mục VĐV trẻ xuất sắc nhất, cầu thủ Đình Bắc (bóng đá nam) đã được vinh danh. Khoảnh khắc Đình Bắc đội mũ cối cho HLV Kim Sang Sik, khi đội tuyển U.22 bùng nổ niềm vui sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan để giành HCV SEA Games 33-2025 đã được bình chọn là khoảnh khắc của năm tại Giải thưởng Cúp chiến thắng 2025.

Sự chú ý tại đêm trao giải năm nay là hạng mục thành tựu trọn đời đã thuộc về HLV, trọng bài bắn súng Cung Bỉnh Di. Năm nay, trọng tài Cung Bỉnh Di đã ở tuổi 91.

MINH CHIẾN