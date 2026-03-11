Kỳ thủ TPHCM tạm dẫn đầu cờ tiêu chuẩn tại giải cờ vua vô địch quốc gia 2026

Các kỳ thủ của TPHCM đang tranh tài nội dung cờ tiêu chuẩn của giải cờ vua vô địch quốc gia 2026 và sớm có ưu thế trong các ván đầu.

Kỳ thủ tập trung thi đấu để có kết quả cao nhất tại giải vô địch quốc gia 2026. Ảnh: VINH BÙI

Nội dung cờ tiêu chuẩn của giải đã vào tranh tài sau khi cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp kết thúc. Giải cờ vua vô địch quốc gia 2026 đang tổ chức tại Đồ Sơn (Hải Phòng).

Ngày 11-3, ván thứ 2 của cờ tiêu chuẩn đã kết thúc và giới chuyên môn chứng kiến những cuộc so tài quan trọng giữa các bàn đấu. Tại bàn của mình, kỳ thủ Đặng Anh Minh (TPHCM) đã có kết quả tốt để vượt qua Nguyễn Hoàng Đức (Quảng Ninh), qua đó bảo toàn 2 điểm sau 2 ván đã đấu. Hiện tại, Đặng Anh Minh đang tạm giữ vị trí dẫn đầu bảng nam cờ tiêu chuẩn.

Tạm đứng thứ 2 trong bảng nam đang là kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy (TPHCM). Ở ván thứ 2, Quốc Hy được cầm quân trắng với lợi thế đi trước đã giành chiến thắng trước Nguyễn Phước Tâm (Cần Thơ). Quốc Hy cùng có 2 điểm như Đặng Anh Minh nhưng thấp hơn chỉ số phụ. Tại ván thứ 3, Đặng Anh Minh và Nguyễn Quốc Hy sẽ đọ sức cùng nhau.

Sau 2 ván đầu của cờ tiêu chuẩn, cờ vua TPHCM còn có các kỳ thủ Phạm Chương, Phạm Trần Gia Phúc, Đặng Hoàng Sơn giành được 2 điểm tuyệt đối.

Trên bảng cờ tiêu chuẩn nữ 2 kỳ thủ Nguyễn Hồng Anh, Phạm Trần Gia Thư (cùng TPHCM) cũng đạt 2 điểm sau 2 ván. Họ đang tạm đứng lần lượt vị trí thứ 2 và thứ 3. Tạm dẫn đầu là đại kiện tướng Lương Phương Hạnh (Cần Thơ) với 2 điểm.

Cờ tiêu chuẩn tại giải năm nay sẽ tranh tài 9 ván theo hệ Thụy Sỹ. Nội dung nam có 58 kỳ thủ góp mặt còn nội dung nữ có 44 kỳ thủ thi đấu.

MINH CHIẾN