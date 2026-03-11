Chuyên gia Hassan Shaterzadeh trở lại làm việc cùng đội tuyển karate Việt Nam

Chuyên gia người Iran hoàn tất các thủ tục để tiếp tục trở lại làm việc cùng đội tuyển karate Việt Nam sau SEA Games 33-2025.

Đội tuyển karate Việt Nam tập chuyên môn chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế năm 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam cho biết, chuyên gia người Iran – ông Hassan Shaterzadeh đã hoàn tất các thủ tục theo quy định để tiếp tục có mặt làm công tác huấn luyện võ sĩ karate Việt Nam. Dự kiến, chuyên gia Hassan Shaterzadeh có mặt tại Việt Nam ngày 12-3 và bắt tay vào chương trình huấn luyện chuyên môn đã xây dựng trước đó.

Chuyên gia Hassan Shaterzadeh là người có nhiều kinh nghiệm. Năm ngoái, vị chuyên gia này đã chỉ đạo võ sĩ kumite (đối kháng) của đội tuyển karate Việt Nam thi đấu giành nhiều kết quả quan trọng tại SEA Games 33-2025. Ở kỳ Đại hội trên, các võ sĩ kumite nam của karate Việt Nam đã giành được 4 tấm huy chương (2 HCV – Khuất Hải Nam, Nguyễn Thanh Trường, 2 HCB – Chu Văn Đức, Võ Văn Hiến).

Đội tuyển karate Việt Nam tập trung cho 3 nhiệm vụ quốc tế quan trọng năm nay là giải vô địch Đông Nam Á 2026, vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20. Trong đó, nhiệm vụ tranh tài ASIAD 20 được đặt lên hàng đầu. Tại buổi làm việc đầu năm với đội tuyển karate Việt Nam, sau nghỉ Tết, phụ trách bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) - ông Vũ Sơn Hà đã động viên tinh thần tập luyện của Ban huấn luyện và các võ sĩ trọng điểm. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là tất cả đoàn kết, giữ sự tập trung vào chuyên môn để đảm bảo nhiệm vụ được giao phó.

Năm nay, HLV Phạm Hồng Hà đã được Cục TDTT Việt Nam giao nhiệm vụ đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển karate Việt Nam. Giải vô địch châu Á 2026 dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 19 tới 21-6 tại Bali (Indonesia) trong khi giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra trong tháng 7 tại Việt Nam.

MINH CHIẾN