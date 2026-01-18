Tuyển thủ karate được tặng thưởng Huân chương Lao động

Nhiều tuyển thủ của đội tuyển karate tiếp tục được tặng thưởng Huân chương Lao động từ những thành tích thi đấu quốc tế vừa qua.

Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly thi đấu giành HCV tại giải karate vô địch trẻ châu Á 2025. Ảnh: AKF

Văn phòng Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam có Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động dành cho nhiều cá nhân của đội tuyển karate Việt Nam.

Theo Quyết định ban hành tháng 12-2025, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly và Trần Thị Cẩm Tú của đội tuyển karate Việt Nam đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Thành tích được ghi nhận khi võ sĩ giành HCV tại giải karate vô địch trẻ châu Á 2025. Trong giải đấu trên, Nguyễn Thị Diệu Ly đã lên ngôi vô địch hạng cân 55kg nữ nhóm tuổi U21 còn Trần Thị Cẩm Tú vô địch hạng cân 59kg nữ nhóm tuổi trẻ.

Cùng với đó HLV gồm ông Dương Hoàng Long (đội tuyển karate Việt Nam), bà Phạm Hồng Hà (đội tuyển karate trẻ Việt Nam) được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì trước các thành tích chỉ đạo VĐV đã giành HCV tại giải karate vô địch trẻ châu Á 2025.

Ngoài ra, các cá nhân được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cùng trong Quyết định trên có Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Mai Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Lê Đình Phương Nghi, Nguyễn Thị Mẫn nhờ đạt thành tích HCB tại giải karate vô địch trẻ châu Á 2025.

Năm nay, karate Việt Nam tiếp tục tập huấn các võ sĩ quan trọng đối với đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia. Giải karate vô địch trẻ châu Á 2026 sẽ tổ chức vào tháng 9 năm nay tại Jordan còn giải vô địch châu Á 2026 sẽ diễn ra trong tháng 6 tại Indonesia. Môn karate có trong chương trình Olympic trẻ thế giới 2026.

MINH CHIẾN