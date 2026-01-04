Việt Nam là chủ nhà giải karate vô địch Đông Nam Á 2026

Lần đầu tiên, Việt Nam sẽ đăng cai giải karate vô địch Đông Nam Á và dự báo các võ sĩ hàng đầu của khu vực sẽ góp mặt tranh tài lần này.

Võ sĩ karate Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2026 trên sân nhà vào tháng 7 tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phụ trách bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn karate Đông Nam Á – ông Vũ Sơn Hà đã trao đổi: “Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và quyết định sẽ tổ chức giải vô địch Đông Nam Á 2026 vào tháng 7 năm nay. Chương trình thi đấu được diễn ra tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình. Đây là một trong những giải quốc tế quan trọng để karate Việt Nam tạo điều kiện cho những võ sĩ tốt nhất được thi đấu trên sân nhà”.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam là chủ nhà của giải đấu vô địch karate Đông Nam Á. Theo chia sẻ, Ban tổ chức dự kiến đưa vào tranh tài 17 nội dung thi đấu dành cho kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng) đối với hệ vô địch.

Năm ngoái, giải karate vô địch Đông Nam Á 2025 được diễn ra ở Brunei. Giải đấu đã diễn ra các nội dung dành cho vô địch thiếu niên, vô địch trẻ, vô địch U21 và hệ vô địch Đông Nam Á. Kết thúc giải, đội tuyển karate Việt Nam xếp nhất với tổng thành tích 28 HCV, 31 HCB, 17 HCĐ. Đây cũng là tiền đề để nhóm võ sĩ chủ lực đạt phong độ tốt tiếp tục thi đấu thành công ở SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Trong kỳ Đại hội này, đội tuyển karate Việt Nam giành 6 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ. Dự kiến, nhiều võ sĩ đã thi đấu SEA Games 33-2025 sẽ trở lại Việt Nam tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển karate Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị chuyên môn cho nhiều nhiệm vụ quốc tế quan trọng năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, Liên đoàn karate thế giới (WKF) sẽ thay đổi luật thi đấu mới ở 2 nội dung kata và kumite bắt đầu từ ngày 1-1-2026. Karate Việt Nam sẽ phổ biến luật mới tới các HLV, VĐV và thực hiện thi thăng đẳng quốc gia tại Đồng Nai từ ngày 24-1 tới 25-1 tới đây.

Ngoài giải vô địch Đông Nam Á, đội tuyển karate Việt Nam còn 2 giải quốc tế quan trọng trong năm 2026 là vô địch châu Á (tháng 6) và ASIAD 20 (tháng 9).

MINH CHIẾN