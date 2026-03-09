VĐV phải hoàn thành chứng chỉ phòng chống doping mới được tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Việc giáo dục các nội dung phòng, chống doping đối với VĐV trước Đại hội thể thao toàn quốc 2026 sẽ được thực hiện. Ảnh: TRỌNG HẢI

Việc giáo dục phòng, chống doping trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là yêu cầu bắt buộc đối với sự chuẩn bị của kỳ Đại hội năm nay. Trong đó, theo tìm hiểu, VĐV tham dự Đại hội sẽ phải hoàn thành các chứng chỉ về phòng, chống doping thì mới đảm bảo điều kiện được tranh tài và tính thành tích ở kỳ thi đấu năm nay.

“Việc triển khai công tác về phòng, chống doping sẽ được thực hiện trực tiếp tại các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, Trung tâm huấn luyện thể thao cấp tỉnh, thành phố và 2 Trung tâm huấn luyện thể thao ngành Công an, Quân đội. Việc giáo dục trực tuyến trên nền tảng giáo dục ADEL cũng được thực hiện”, đại diện Trung tâm phòng chống doping Việt Nam (VADA) cho biết.

Trong đó, VĐV phải hoàn thành chương trình giáo dục phòng chống doping trước khi tham dự Đại hội theo Điều lệ cụ thể từng môn thể thao. Qua tìm hiểu, VADA, sẽ hướng dẫn các nội dung giáo dục chính thức đối với VĐV của kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 bao gồm: Thể thao sạch – Play True; Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL và trách nhiệm cá nhân, nguyên tắc “trách nhiệm tuyệt đối”; miễn trừ do điều trị và quy trình cấp TUE; quy trình lấy mẫu; quyền, nghĩa vụ của VĐV; rủi ro sử dụng thực phẩm bổ sung…

Trung tâm phòng chống doping Việt Nam sẽ cập nhật danh mục chất cấm mới nhất được Tổ chức phòng chống doping quốc tế WADA thông báo năm 2026, từ đó HLV, VĐV sẽ được hiểu biết nhằm có sự phòng, tránh của mình.

Bốn năm trước, sau khi Đại hội thể thao toàn quốc lần IX-2022 khép lại, kết quả từ các mẫu thử được lấy để kiểm tra doping thì có 3 trường hợp VĐV của môn cử tạ nghi vấn dính doping, môn thể hình có nhiều hơn 5 trường hợp VĐV nghi vấn dính doping (gồm cả nam, nữ). Các trường hợp nghi vấn đã có thông báo gởi tới đơn vị chủ quản của VĐV. Theo quy trình, về vấn đề doping, Trung tâm phòng chống doping Việt Nam là nơi lưu giữ và quản lý thông tin về kết quả xét nghiệm doping theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của Tổ chức phòng chống doping thế giới. Không ai muốn sẽ tiếp tục xảy ra những trường hợp đáng tiếc liên quan tới doping tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Hiện tại, thể thao Việt Nam không có trường hợp nào bị cấm thi đấu vì dính doping trong các giải quốc tế. Ở Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, các trường hợp VĐV điền kinh dính doping tại SEA Games 31 đã không được tham gia thi đấu, theo đúng Điều lệ quy định.

VĐV sẽ phải hoàn thành các nội dung để có chứng chỉ phòng, chống doping. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao thì VĐV có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Bộ luật Phòng, chống doping thế giới và các quy định pháp luật về phòng, chống doping của Việt Nam.

Đồng thời, VĐV phải thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, cập nhật thông tin về các chất bị cấm và phương pháp bị cấm trong tập luyện và thi đấu thể thao và quy định về Miễn trừ do điều trị cũng như chấp hành nghiêm kết luận xử lý vi phạm. VĐV cũng có quyền phối hợp với Tổ chức phòng, chống doping tại Việt Nam điều tra về vi phạm Bộ luật Phòng, chống doping thế giới.

Ngành thể thao quy định VĐV của 24 môn phải thực hiện việc giáo dục, phòng chống doping trước khi tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Nhiều môn thuộc nhóm thể thao trọng điểm như bơi, điền kinh, cử tạ, xe đạp... có trong danh sách.

MINH CHIẾN