Hoàng Thị Bảo Trâm: Nữ kỳ thủ bền bỉ của cờ vua TPHCM

Kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm tiếp tục tham dự giải vô địch quốc gia 2026 và với những thành tích làm nên tên tuổi của mình, đại kiện tướng này là gương mặt xứng đáng được nhắc tới ở Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.

Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm của đội tuyển cờ vua TPHCM. Ảnh: MINH CHIẾN

“Năm nay, tôi tập trung chuyên môn để tham dự nhiều cuộc đấu quan trọng. Chắc chắn, tôi vẫn hướng tới nhiệm vụ hoàn thành kết quả tốt nhất cho bản thân và cờ vua TPHCM tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026”, đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm từng trò chuyện.

Thời điểm hiện tại, Hoàng Thị Bảo Trâm đã bước vào thi đấu giải vô địch cờ vua quốc gia 2026 được tranh tài tại Hải Phòng. Trong tâm ý của mình, Bảo Trâm hiểu rằng, cuộc thi đấu lần này cũng là sự chuẩn bị quan trọng để bản thân hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Nữ kỳ thủ rất tự tin chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trên sân nhà.

Bốn năm trước, người viết bài đã trò chuyện với Bảo Trâm rất nhiều tại Quảng Ninh, khi cô góp mặt Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Khi đó, Bảo Trâm đã giành tấm HCV cờ tiêu chuẩn nữ tại Đại hội. Với người làm chuyên môn, thành tích HCV nào cũng có giá trị. Tuy nhiên, kỳ thủ vô địch cờ tiêu chuẩn vẫn được đánh giá cao hơn cả.

Bảo Trâm có không ít dự định chuyên môn trong tương lại cùng cờ vua. Tuy vậy, cô cho rằng mình còn khát khao thi đấu và còn khả năng chinh phục những cuộc tranh tài nên vẫn tập trung cho chuyên môn. Năm nay là năm thứ 10, Bảo Trâm góp mặt trong đội hình cờ vua TPHCM. Thời điểm năm 2016 là lúc cô quyết định chia tay đơn vị Hà Nội, gia nhập cờ vua TPHCM. Từng được xem là thần đồng của cờ vua nữ Việt Nam và cờ vua thành phố Huế (quê gốc của Bảo Trâm), giờ đây, Bảo Trâm đã chuẩn bị bước vào độ tuổi tứ tuần. Mọi người đã nhắc đến cô là một trong những kỳ thủ nữ nhiều kinh nghiệm nhất của cờ vua Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

Ở sự nghiệp thi đấu đến bây giờ, Hoàng Thị Bảo Trâm đã giành những thành tích quan trọng nhất trong nhiều lần góp mặt tại giải vô địch quốc gia. Thậm chí, cô lần đầu tiên tham dự Đại hội thể thao toàn quốc vào năm 1995. Khi đó, cô mới chỉ là một kỳ thủ nhí 8 tuổi. “Mỗi giải đấu mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm. Đặc biệt, cờ vua là sự tích lũy nên bản thân mình không thể hài lòng với kết quả đã có. Tôi luôn học hỏi chuyên môn để mình được những nước cờ hiệu quả hơn”, nữ đại kiện tướng từng trò chuyện.

Bảo Trâm vẫn giành nhiều kết quả trong các giải trong nước cùng cờ vua TPHCM. Ảnh: MINH MINH

SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam là kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất mà Bảo Trâm đã góp mặt. Nữ kỳ thủ giành tấm HCĐ khi tranh tài nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân. Ở thành phần 965 tuyển thủ của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 lúc đó, Bảo Trâm là một trong những người đặc biệt. Cô thuộc rất ít tuyển thủ từng thi đấu SEA Games 22-2003 đã tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam và còn tiếp tục tranh tài tại SEA Games 31. Tại SEA Games 22-2003, Bảo Trâm từng đạt HCV cờ nhanh cá nhân nữ.

Tháng 9 năm nay, đội tuyển cờ vua Việt Nam tiếp tục trở lại giải vô địch đồng đội Olympiad 2026 của thế giới tổ chức ở Uzbekistan. Bảo Trâm được chờ đợi góp mặt cuộc tranh tài này. Hai năm trước tại Olympiad 2024, đại kiện tướng này vắng mặt trong đội hình chính thức của cờ vua nữ Việt Nam đã tranh tài tại Hungary.

MINH CHIẾN