2 nhà vô địch billiards Quyết Chiến và Thanh Tự trở về nước sau kỳ tích tại Đức

Chiều ngày 3-3, sân bay Tân Sơn Nhất trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông có mặt để chào đón hai nhà vô địch billiards đồng đội thế giới 2026 – Nguyễn Trần Thanh Tự và Trần Quyết Chiến.

Quyết Chiến và Thanh Tự với chiếc cúp vô địch billiards đồng đội thế giới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Rạng sáng ngày 2-3 trước đó, Thanh Tự và Quyết Chiến đã thi đấu xuất sắc trong trận chung kết giải Billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2026 (Đức), vượt qua hai tay cơ chủ nhà Martin Horn và Amir Ibraimov. Chiến thắng nghẹt thở này không chỉ đưa Việt Nam lần thứ 2 đăng quang tại giải đấu danh giá này, mà còn khẳng định bản lĩnh và sức mạnh của billiards Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Với dấu ấn mang đậm phong cách điềm tĩnh, bản lĩnh và sự bùng nổ đúng lúc, các tuyển thủ billiards Việt Nam đã chứng minh sức mạnh đáng nể khi trong 3 năm liên tiếp đã 3 lần vào chung kết giải và có được đến 2 chức vô địch thế giới.

Dù khá mệt sau chuyến bay dài, nhưng khi bước ra bên ngoài với nhiều người hâm mộ đang chờ sẵn, 2 nhà vô địch đã nở nụ cười rất tươi và trao những cái ôm thân tình để đáp lại sự quan tâm ủng hộ của mọi người. Đón các tuyển thủ ở sân bay Tân Sơn Nhất còn có các đại diện của Liên đoàn billiards và snooker Việt Nam, Liên đoàn billiards và snooker TPHCM, bộ môn Billiards TPHCM.

Đại diện các liên đoàn, bộ môn đón các tuyển thủ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chia sẻ về ngôi vô địch vừa đạt được, Thanh Tự xúc động cho biết đây là lần đầu tiên anh góp mặt tại giải đồng đội thế giới, nên không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ và áp lực. Tuy vậy, nhờ sự sát cánh của đàn anh Trần Quyết Chiến, người giàu kinh nghiệm và luôn động viên đúng lúc, nên anh đã thêm vững tin để thi đấu hết mình. Thanh Tự bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi cùng đồng đội viết tiếp một trang lịch sử cho môn thể thao này. Hồi tưởng lại trận chung kết, anh gọi đó là “một trong những cuộc đấu kịch tính nhất”, nơi mỗi đường cơ đều đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối.

Về phần mình, Quyết Chiến không giấu được niềm vui khi lần thứ hai góp mặt trong đội hình vô địch thế giới của tuyển Việt Nam. Anh chia sẻ rằng mình đã tạm gác lại niềm vui sum vầy ngày tết bên gia đình để sớm quay lại tập luyện và lên đường thi đấu quốc tế. Dù đôi lúc không khỏi chạnh lòng, anh vẫn giữ vững tinh thần, đồng thời luôn động viên đồng đội vượt qua áp lực, quyết tâm mang về thành tích cao nhất cho thể thao nước nhà.

Sau giải Vô địch đồng đội thế giới, tuyển thủ billiards Việt Nam sẽ lên đường sang Colombia cho giải World Master 2026 vào cuối tháng 3.

Một số hình ảnh chào đón 2 tuyển thủ trở về Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

2 tuyển thủ bên huấn luyện viên Nguyễn Việt Hoà

NGUYỄN ANH