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Cờ vua Việt Nam giành 2 HCV tại giải người khuyết tật vận động thế giới 2026

SGGPO

Chúng ta đã có được 2 tấm HCV đầu trong giải vô địch người khuyết tật vận động thế giới 2026 diễn ra tại Tây Ban Nha.

Kỳ thủ Việt Nam tham dự giải đấu đang tổ chức ở Tây Ban Nha. Ảnh: THÁI DƯƠNG
Kỳ thủ Việt Nam tham dự giải đấu đang tổ chức ở Tây Ban Nha. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Giải đấu đã chính thức tranh tài tại Tây Ban Nha. Ban huấn luyện đội tuyển cờ vua người khuyết tật Việt Nam cho biết trong ngày 10-6, kỳ thủ của chúng ta đã giành được 2 HCV đầu tiên.

Ở giải năm nay, đội cờ vua người khuyết tật Việt Nam góp mặt kỳ thủ Đoàn Thu Huyền và Trần Thị Bích Thủy. Tại nội dung cờ nhanh, kỳ thủ Đoàn Thu Huyền đã thi đấu rất xuất sắc giành HCV bảng nữ mở rộng khi đạt tổng 7,5 điểm sau 9 ván đấu. Cùng trong ngày, kỳ thủ Trần Thị Bích Thuỷ (bảng nữ xe lăn) cũng giành tổng 6 điểm sau 9 ván và đạt HCV.

Sau nội dung cờ nhanh, các kỳ thủ sẽ bước vào thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn. Giải vô địch cờ vua người khuyết tật vận động thế giới 2026 thu hút 70 kỳ thủ của 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự.

HLV Bùi Quang Vũ của đội cờ vua người khuyết tật Việt Nam đã cho biết: “Mục tiêu của đội là phấn đấu đạt huy chương tại giải lần này, đồng thời tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Các kỳ thủ đã thi đấu rất cố gắng và tự tin ở nội dung này. Mặc dù gặp sự cạnh tranh của các kỳ thủ trong từng ván đấu, nhưng bằng ý chí và quyết tâm thi đấu, các VĐV đã nỗ lực hết sức mình để đạt được những thành tích xuất sắc trên”.

MINH CHIẾN

Từ khóa

cờ vua cờ vua người khuyết tật cờ vua Việt Nam

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