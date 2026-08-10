Ông Phạm Hoàng Tùng nhận nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia

Cục TDTT Việt Nam chính thức bổ nhiệm nhân sự mới làm Giám đốc Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia tại Hà Nội.

Ông Phạm Hoàng Tùng được Cục TDTT Việt Nam bổ nhiệm vai trò Giám đốc Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Ảnh: MINH MINH

Ngày 10-8 tại Hà Nội, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam chính thức công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia đối với ông Phạm Hoàng Tùng. Trước khi đảm trách nhiệm vụ mới, ông Phạm Hoàng Tùng là Giám đốc Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia.

Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia tiền thân là Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn). Đây là cơ sở đào tạo huấn luyện các đội tuyển trọng điểm hàng đầu của Thể thao Việt Nam để chuẩn bị cho các nhiệm vụ thi đấu quốc tế.

Tiếp nhận công tác mới, Giám đốc Phạm Hoàng Tùng bày tỏ rằng đây là nhiệm và trọng trách lớn đồng thời bản thân sẽ nỗ lực cùng các cán bộ của Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ mà ngành thể thao giao phó.

Ông Phạm Hoàng Tùng sinh năm 1975 là Tiến sĩ Giáo dục học, Cao cấp lý luận chính trị. Hiện tại, Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia đang tập huấn nhiều đội tuyển thể thao trọng điểm chủ lực của Thể thao Việt Nam hướng tới tranh tài ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Trước đó, trong cấp quản lý của Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia, ông Nguyễn Anh Minh đảm trách vai trò Phó giám đốc phụ trách.

Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia là 1 trong 8 đơn vị sự nghiệp công lập do Cục TDTT Việt Nam quản lý tới thời điểm hiện tại.

MINH CHIẾN