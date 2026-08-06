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Đội tuyển đấu kiếm TPHCM giành 4 HCV, xếp hạng nhất giải câu lạc bộ quốc gia 2026

SGGPO

Các kiếm thủ của TPHCM đã nỗ lực thi đấu để giành vị trí nhất toàn đoàn tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026.

Các VĐV có thành tích huy chương tại giải đấu năm nay. Ảnh: MINH MINH
Các VĐV có thành tích huy chương tại giải đấu năm nay. Ảnh: MINH MINH

Chương trình tranh tài giải đấu kiếm vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 đã khép lại với những trận chung kết cuối cùng tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Ninh vào ngày 5-8.

Với ưu thế về chuyên môn, các kiếm thủ của TPHCM đã giành tổng thành tích 4 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ qua đó giành vị trí nhất toàn đoàn trong giải. Ở cuộc thi đấu năm nay, Ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm TPHCM đã cử những gương mặt có chuyên môn tốt cùng nhiều VĐV trẻ triển vọng thi đấu từ đó đạt được góp mặt trongn 8 trận chung kết qua các nội dung đã tham dự.

Vị trí thứ nhì của giải năm nay thuộc về các kiếm thủ Hải Phòng. Đội tuyển Hải Phòng đã giành được kết quả 3 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ.

Trong khi đó, các kiếm thủ Công an Nhân dân đã thể hiện phong độ nỗ lực giành 3 HCV, 2 HCB, 8 HCĐ xếp hạng ba còn đội Thanh Hóa có 3 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ xếp hạng 4.

Ở giải năm nay, đội chủ nhà Bắc Ninh đã lọt vào 5 trận chung kết tuy nhiên chỉ giành được 2 chiến thắng qua đó đạt kết quả 2 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ xếp hạng 5.

Các đội Quảng Ninh (1 HCB, 3 HCĐ) và Nghệ An (3 HCĐ) lần lượt ở các vị trí tiếp theo. Đáng chú ý trong giải, đội tuyển đấu kiếm Hà Nội không tham dự. Các kiếm thủ chủ lực của Hà Nội đang thực hiện tập huấn nước ngoài do vậy vắng mặt ở kỳ thi đấu năm nay.

Giải đấu năm nay thu hút hơn 120 kiếm thủ tranh tài các nội dung dành cho kiếm ba cạnh, kiếm chém, kiễm liễu cá nhân và đồng đội, đồng đội hỗn hợp. Chương trình thi đấu cũng là dịp để các đơn vị nắm bắt thêm chuyên môn chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

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MINH CHIẾN

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