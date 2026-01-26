Việt Nam sẽ là chủ nhà giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á 2026

Nhà thi đấu tại Quảng Ninh là nơi từng tổ chức giải đấu kiếm trong hệ thống quốc gia năm 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo tìm hiểu của SGGP, Việt Nam được Liên đoàn đấu kiếm Đông Nam Á trao quyền đăng cai giải vô địch Đông Nam Á 2026, diễn ra vào tháng 10 năm nay ở Quảng Ninh.

Sau nhiều năm, Việt Nam mới tổ chức một giải đấu quốc tế về đấu kiếm trên sân nhà. Lần gần nhất các kiếm thủ Việt Nam được cơ hội thi đấu trước các đối thủ trong khu vực ở giải quốc tế chính thức ngay trên sân nhà là SEA Games 31 diễn ra năm 2022. Khi đó, môn đấu kiếm được diễn ra tại Cung thể thao điền kinh trong nhà (Hà Nội). Giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á là giải đấu được diễn ra nhiều năm qua trong khu vực.

Khi giải vô địch Đông Nam Á 2026 được diễn ra, Ban tổ chức sẽ đưa vào tranh tài đầy đủ các nội dung dành cho kiếm chém, kiếm liễu và kiếm ba cạnh đối với nam, nữ.

Tại SEA Games 33-2025, môn đấu kiếm ghi nhận 5 quốc gia góp mặt gồm Thái Lan (chủ nhà), Việt Nam, Singapore, Philippines và Malaysia. Ở kỳ thi đấu này, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tham dự đủ các nội dung dành cho kiếm chém, kiếm liễu và kiếm ba cạnh, và chúng ta giành được 3 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ. Các thành tích vô địch của kiếm thủ Việt Nam có được ở nội dung kiếm ba cạnh cá nhân, kiếm chém cá nhân và kiếm chém đồng đội.

Ngoài giải vô địch Đông Nam Á 2026, đấu kiếm Việt Nam sẽ có một số giải quốc tế trọng điểm năm nay như vô địch trẻ châu Á 2026, vô địch châu Á 2026, ASIAD 20 và vô địch U23 châu Á 2026. Đấu kiếm Việt Nam sẽ có những tuyển chọn VĐV để chuẩn bị lực lượng tập trung quốc gia năm 2026 nhằm tham dự ASIAD 20 vào tháng 9 ở Nhật Bản.

MINH CHIẾN