Nguyễn Tiến Nhật là niềm hy vọng của đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 33

Nguyễn Tiến Nhật vẫn là một trong những niềm hy vọng giành huy chương SEA Games 33-2025 của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam dù nam tuyển thủ đã dần lớn tuổi nhưng khát khao chinh phục thành tích còn rất nhiều.

Nguyễn Tiến Nhật là kiếm thủ nhiều kinh nghiệm nhất của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong lần trò chuyện tại giải vô địch quốc gia 2025, Nguyễn Tiến Nhật bảo rằng: “Tôi vẫn tập trung tối đa vào chuyên môn và rất kỳ vọng sẽ có kết quả tốt tại SEA Games 33-2025 sắp tới”. Vào thời điểm này, Tiến Nhật và các kiếm thủ chủ lực của nội dung ba cạnh nam đang tập luyện tại Hàn Quốc. Sự chuẩn bị chuyên môn được đánh giá là tích cực và gương mặt hàng đầu này sẽ về nước vào tháng 12 rồi lên đường sang Thái Lan thi đấu.

Nhìn vào hành trình chuyên môn, Nguyễn Tiến Nhật là số ít tuyển thủ còn lại của Đoàn thể thao Việt Nam đã tham dự SEA Games năm 2007 tại Thái Lan rồi bây giờ tiếp tục góp mặt ở SEA Games 33-2025. 18 năm trước, Nguyễn Tiến Nhật mới bước vào tuổi 17, được thi đấu kỳ SEA Games đầu tiên của sự nghiệp. Trên sàn đấu tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) lúc đó, Tiến Nhật giành HCB nội dung đồng đội ba cạnh nam.

Tuyển thủ người TPHCM bảo rằng, giây phút giành huy chương trong lần đầu ở SEA Games luôn rất xúc động. “Tôi vẫn nhớ đó là tấm huy chương có giá trị tinh thần rất lớn cho mình”, Nguyễn Tiến Nhật từng trao đổi. Sau kỳ SEA Games năm 2007, Nguyễn Tiến Nhật phải chờ đợi 8 năm tiếp theo mới bước lên đỉnh vinh quang giành HCV tại SEA Games 28-2015 ở Singapore. Chúng tôi vẫn nhớ giây phút đội tuyển đấu kiếm Việt Nam giành cú đúp HCV nội dung kiếm ba cạnh cá nhân và đồng đội nam, nhiều ống kính phóng viên chụp lại khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc của Nguyễn Tiến Nhật ngay trên sàn đấu chung kết. Tuyển thủ từng trải lòng: “Chắc chắn kỳ thi đấu năm 2015 là thành công nhất vì đội tuyển đấu kiếm đã có 8 tấm HCV. Mỗi thành tích đều là nỗ lực của từng kiếm thủ”.

Tại 2 kỳ Đại hội thể thao gần nhất là SEA Games 31 và 32, Nguyễn Tiến Nhật vẫn giành HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ở SEA Games 31-2021, kiếm thủ này có chiến thắng thuyết phục tại nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam còn tại SEA Games 32-2023, Tiến Nhật đạt HCV kiếm ba cạnh đồng đội nam.

Tuyển thủ từng giành HCV cá nhân kiếm ba cạnh nam tại SEA Games 31 ở Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Trên sân đấu, sự tập trung luôn là điều cần thiết nhất của mỗi tuyển thủ. Nguyễn Tiến Nhật là VĐV có kinh nghiệm cũng như điểm tựa tinh thần rất lớn của đội hình kiếm ba cạnh nam. Vì thế, chúng tôi rất tin tưởng vào kinh nghiệm và phong độ của tuyển thủ chuẩn bị cho SEA Games 33-2025”, phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Hồng Đăng trao đổi.

Tiến Nhật từng chia sẻ, mình tới với môn đấu kiếm rất tình cờ. Vốn có sở thích với môn võ aikido, Tiến Nhật từng chăm chút tập luyện môn này tại một câu lạc bộ gần nhà. Khi thấy Tiến Nhật có những khả năng chuyên môn thể thao tốt, có thể phù hợp với môn đấu kiếm, chủ nhiệm câu lạc bộ đã giới thiệu chàng trai này cho HLV Nguyễn Thị Kim Nga của đội đấu kiếm TPHCM. Kể từ đó, sự nghiệp VĐV đấu kiếm đã gắn liền với Tiến Nhật tới lúc này.

Nhìn vào sự nghiệp, Tiến Nhật vẫn là 1 trong những tuyển thủ thành công nhất của đấu kiếm Việt Nam. Ngoài các kết quả HCV tại SEA Games, tuyển thủ này từng giành 2 HCĐ tại ASIAD năm 2014, giành HCĐ tại giải vô địch châu Á 2019. Vinh dự hơn, Nguyễn Tiến Nhật đã là tuyển thủ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic London (Anh) 2012.

MINH CHIẾN