Đình Bắc xin lên U22 Việt Nam sớm dự SEA Games đầu tiên

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc thể hiện quyết tâm cao cho kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 2-12, U22 Việt Nam khép lại buổi tập cuối cùng trước trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 gặp U22 Lào. Thầy trò HLV Kim Sang-sik duy trì tinh thần hứng khởi, nhịp tập giàu năng lượng và sự tập trung cao độ, thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm và hướng tới một chiến thắng cách biệt.

Trao đổi với truyền thông trước buổi tập, đội phó Đình Bắc cho biết: “U22 Việt Nam đang rất phấn chấn và quyết tâm. Khó nói trước điều gì, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có khởi đầu thuận lợi”.

Thủ môn Trần Trung Kiên vui vẻ bước ra sân tập luyện. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đình Bắc đánh giá trận đấu với U22 Lào sẽ là thử thách thực sự, dù trước đó U23 Việt Nam từng thắng đối thủ 3-0 tại Giải U23 Đông Nam Á 2025: "Mỗi giải đấu là một câu chuyện khác. Các đội trong khu vực đều tiến bộ, nên trận ngày mai chắc chắn không dễ dàng. Chúng tôi phải tập trung tối đa để đạt kết quả như ý”.

Tinh thần của Đình Bắc đang lên cao sau bàn thắng quan trọng giúp CAHN đi tiếp tại AFC Champions League Two 2025-2026. Chân sút sinh năm 2004 thừa nhận pha lập công ấy mang đến sự hứng khởi lớn: “Bàn thắng ấy tạo thêm động lực rất lớn cho tôi trước khi lên tuyển. Nó đến đúng thời điểm và giúp tôi tự tin hơn”.

Đình Bắc cùng toàn đội sẵn sàng cho trận ra quân SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tại SEA Games lần này, Đình Bắc lần đầu được giao trọng trách đội phó U22 Việt Nam. Anh xem đó vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm: “Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng và góp phần vào thành tích chung của đội.”

Điều được Đình Bắc nhắc đến nhiều nhất chính là việc CLB tạo điều kiện cho anh lên tuyển sớm hơn dự kiến. Ban đầu, Đình Bắc có lịch thi đấu cùng CAHN tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2025-2026 vào ngày 3-12, tức cùng thời điểm trận đấu giữa U22 Việt Nam - U22 Lào. Song Đình Bắc vẫn nỗ lực trao đổi với ban huấn luyện CAHN để được góp mặt sớm cùng U22 Việt Nam, chuẩn bị cho SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Quyết tâm của Đình Bắc đã thuyết phục được HLV Mano Polking.

Anh tâm sự rằng bản thân đã chủ động bày tỏ mong muốn với HLV Mano Polking: “Tôi nói với thầy rằng đây là SEA Games đầu tiên của tôi, người hâm mộ cũng rất chờ đợi. Tôi mong thầy hiểu và cho phép tôi có thêm thời gian hòa nhập cùng đội tuyển. Thật may là mọi thứ diễn ra thuận lợi”.

Đình Bắc cùng các đồng đội U22 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân gặp U22 Lào lúc 16 giờ ngày 3-12.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)