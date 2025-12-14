Thảo “bò vàng” và cảm xúc về đấu trường SEA Games

Cựu tuyển thủ điền kinh Bùi Thị Thu Thảo có mặt trên sân cổ vũ đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Trở lại Thái Lan và góp mặt trên sân vận động Quốc gia Supachalasai (Thái Lan) lần này, nhà cựu vô địch nhảy xa của đấu trường SEA Games vẫn bồi hồi nhiều cảm xúc. Bây giờ, Bùi Thị Thu Thảo (mọi người vẫn quen gọi cô với cái tên thân thuộc: Thảo “bò vàng”) không còn thi đấu mà chuyển sang công tác huấn luyện. Thế nhưng, sự quan tâm tới điền kinh, đặc biệt là trên hố nhảy xa vẫn được cựu tuyển thủ chú ý.

Hai năm trước, Bùi Thị Thu Thảo còn góp mặt tại SEA Games 32-2023. Đó là cũng là lần cuối Bùi Thị Thu Thảo góp mặt ở đấu trường Đại hội thể thao Đông Nam Á. Sau đó, cô chính thức giải nghệ. “Trở lại với sân đấu của SEA Games 33-2025, tôi vẫn có nhiều xúc động. Đặc biệt khi mình ở vai trò khán giả, người cổ vũ cho các VĐV điền kinh Việt Nam thì tâm trạng cũng khác. Sự hồi hộp rất nhiều”, Bùi Thị Thu Thảo chia sẻ.

Ở hố nhảy của nội dung 3 bước nữ tại SEA Games 33-2025, người hâm mộ vẫn chứng kiến Maria Natalia Londa (Indonesia) vượt lên giành HCV. Theo dõi đối thủ một thời còn thi đấu, Bùi Thị Thu Thảo bảo rằng đây là điều rất may mắn cho cô bởi được xem trực tiếp người từng cạnh tranh với mình nhiều hơn thay vì phải đối đầu nhau như trước. Dẫu thế, Bùi Thị Thu Thảo tập trung nhiều tới các đàn em Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường khi thực hiện các lần nhảy của mình. “Mỗi VĐV ra thi đấu đều rất tập trung. Tôi chúc các em sẽ thành công”, Bùi Thị Thu Thảo chia sẻ thêm.

Sau nhiều kỳ SEA Games góp mặt với vai trò tuyển thủ thi đấu tranh huy chương, lúc này Bùi Thị Thu Thảo là một khán giả cổ vũ cho đồng đội ở SEA Games 33-2025. Trong mỗi tiếng hò reo cổ vũ của cô, người ta vẫn thấy sự tập trung của cựu tuyển thủ này. Bởi lẽ, điền kinh là máu thịt của Bùi Thị Thu Thảo. “Tôi vẫn thấy mình không khác gì các VĐV đang tham dự SEA Games 33-2025 đó là rất muốn phải đạt được thành tích huy chương cao nhất. Dù là khán giả nhưng tôi hò reo khản cổ để tiếp thêm động lực cho VĐV Việt Nam”, cựu tuyển thủ trải lòng.

Khi Bùi Thị Thu Thảo rời sân đấu, điền kinh nữ Việt Nam vẫn đang đi tìm những gương mặt truyền nhân của cô ở nội dung nhảy xa nữ. Chúng ta không thiếu gương mặt trẻ có triển vọng. Nhưng thực tế, cột mốc HCV tại ASIAD 18 trong nội dung nhảy xa nữ của Bùi Thị Thu Thảo vẫn là thành tích để người hâm mộ nhớ mãi.

Hai năm trước Bùi Thị Thu Thảo còn tranh tài SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

14 năm trước, Bùi Thị Thu Thảo đã lần đầu tiên tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á là kỳ SEA Games năm 2011 ở Indonesia. Trải qua hành trình chuyên môn, cô đã có những tấm huy chương và kết quả HCV danh giá nhất của nội dung nhảy xa nữ tại SEA Games. Vì thế, Thảo “bò vàng” hiểu được những giây phút thi đấu căng thẳng trên đấu trường này. Cô bảo rằng, SEA Games chính là nơi mỗi người được cơ hội thể hiện tốt nhất chuyên môn của bản thân và SEA Games cũng là ngày hội thể thao Đông Nam Á để từng người được giao lưu, học hỏi các đối thủ trong khu vực. Với kỳ SEA Games 33-2025, Bùi Thị Thu Thảo đã chuẩn bị sức khỏe để sẵn sàng cổ vũ cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tới ngày tranh tài cuối cùng.

MINH CHIẾN