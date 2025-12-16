Trần Văn Nguyễn Quốc, sải tay tuổi 17 ghi danh ở SEA Games 33

Ở tuổi 17, khi nhiều bạn đồng niên vẫn đang loay hoay với những lựa chọn đầu đời, kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc đã ghi dấu ấn đậm nét trên đường đua xanh khu vực. Ngay kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp, chàng trai đến từ Đà Nẵng bước ra ánh sáng không chỉ bằng 4 tấm huy chương lấp lánh, mà còn bằng cả câu chuyện truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Kình ngư sinh năm 2008 Trần Văn Nguyễn Quốc tỏa sáng tại SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tài năng của Nguyễn Quốc ban đầu được nuôi dưỡng từ CLB bơi tại địa phương. Em kể, lần đầu đến hồ bơi khi mới 7 tuổi, đơn giản chỉ để rèn sức khỏe, cho cao, chứ chưa hề nghĩ mình sẽ gắn bó với con đường thể thao chuyên nghiệp. Mỗi ngày, Quốc tập bơi chừng một tiếng, đều đặn theo năm tháng. Chính sự chăm chỉ ấy đã buộc trưởng CLB bơi Đà Nẵng chú ý đến cậu bé gầy gò nhưng đầy tiềm năng, rồi ngỏ lời với gia đình để định hướng em theo con đường đào tạo trẻ.

Ba mẹ của Nguyễn Quốc đã suy nghĩ rất nhiều, bởi họ hiểu theo thể thao là nhiều vất vả, nhưng cuối cùng vẫn chọn đặt niềm tin vào khả năng và sự nghiêm túc của cậu quý tử. Bù lại, Quốc ở tuổi 13-14 tuổi đã sở hữu chiều cao lý tưởng, sải tay dài cùng tinh thần tập luyện chỉn chu. Những yếu tố ấy, về sau giúp em lọt vào “mắt xanh” của các huấn luyện viên tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng. Từ đây, Nguyễn Quốc từng bước được định hướng lên con đường chuyên nghiệp.

Hai năm trước, dấu mốc đầu tiên đến khi Nguyễn Quốc tỏa sáng ở giải trẻ quốc gia với huy chương vàng cự ly 50m và tiếp đó là 100m. “Đấy là thành tích đầu tiên của em ở bơi quốc gia, và cũng từ đó các thầy bắt đầu đầu tư cho em”, Nguyễn Quốc nhớ lại hành trình của mình.

Tháng 3-2025, giới chuyên môn thực sự chú ý đến cái tên Nguyễn Quốc khi em liên tiếp gây bất ngờ ở các giải trong nước. Ở cự ly 200m tự do nam, Quốc vượt qua hàng loạt tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm như Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước… để giành huy chương vàng. Không dừng lại, em tiếp tục về nhất ở 50m tự do, đồng thời giành thêm huy chương bạc ở 100m và 400m.

Nguyễn Quốc cùng Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên và Trịnh Viết Tường giành huy chương vàng tiếp sức 4x200m tự do nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Một nhân vật chuyên môn của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam khi ấy đánh giá, Nguyễn Quốc là gương mặt có thể tranh chấp thành tích tốt cho bơi nam Việt Nam trong tương lai gần.

Thực tế, con đường đến SEA Games của Nguyễn Quốc không trải toàn hoa hồng. Có quãng thời gian em sa sút, không đạt thứ hạng lẫn thành tích như mong muốn. Quốc từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng chính sự động viên kiên nhẫn của thầy cô và ba mẹ đã níu chàng trai này lại với làn nước xanh, để rồi tiếp tục kiên trì mỗi ngày. Đó cũng là bàn đạp giúp Quốc điều chỉnh điểm rơi phong độ, từ đó có kỳ SEA Games đầu tiên đáng nhớ ở tuổi 17.

Trên đất Thái Lan, Nguyễn Quốc gây tiếng vang khi cùng đội bơi tiếp sức 4x200m tự do nam giành huy chương vàng. Ở phần thi cá nhân, Quốc đoạt hai huy chương bạc ở 200m và 400m tự do, cùng huy chương đồng 100m tự do. Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng đặt chỉ tiêu cho các kình ngư của họ một huy chương vàng, riêng Nguyễn Quốc sẽ đoạt một huy chương bất kỳ. Và Quốc đã hoàn thành trọn vẹn, thậm chí vượt mong đợi.

Đáng nhớ nhất là đường đua 200m tự do nam. Nguyễn Quốc cán đích với thành tích 1 phút 48 giây 70, chỉ kém nhà vô địch Khiew Hoe Yean (Malaysia) đúng 0,06 giây. Đối thủ sinh năm 2002 đang ở đỉnh cao phong độ, từng thống trị nội dung này ở hai kỳ SEA Games liên tiếp. Bởi vậy, việc một kình ngư 17 tuổi bám đuổi đến những mét cuối cùng đã mang lại nhiều cảm xúc tự hào. Thành tích tại SEA Games 33 của Quốc còn tốt hơn hơn 1 giây so với giải châu Á trước đó, mở ra hy vọng cạnh tranh sòng phẳng sau đây hai năm tại SEA Games 34.

“Em cũng rất bất ngờ khi hoàn thành bộ sưu tập huy chương vàng, bạc và đồng. Còn đó những tiếc nuối, nhưng giờ thì không còn tiếc nữa. Thầy nói em đã cố gắng hết sức, và em tự hào vì bản thân đã làm tốt nhất có thể của bản thân”, Nguyễn Quốc chia sẻ trong niềm hân hoan.

Tỏa sáng ở kỳ SEA Games đầu tiên, song Nguyễn Quốc lúc này vẫn mới chỉ được xem là một gương mặt trẻ đầy triển vọng. Phía trước em còn là chặng đường dài với không ít thử thách đang chờ đợi. Mong rằng Quốc sẽ giữ được sự cân bằng về cảm xúc sau SEA Games, để niềm vui hôm nay trở thành điểm tựa vững chắc, giúp em tiếp tục tiến bước và bay xa hơn trên con đường đã chọn.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)