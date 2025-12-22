3 chị em tuyển thủ vật Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh nhận tin buồn ngay sau SEA Games 33

3 tuyển thủ đã nhận tin buồn khi cha mình qua đời vì bạo bệnh. Họ vừa về nước sau SEA Games 33-2025.

3 tuyển thủ Mỹ Hạnh, Mỹ Linh và Mỹ Trang đã nỗ lực thi đấu tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

3 tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh của đội tuyển vật Việt Nam đã đón tin buồn khi cha của họ, ông Nguyễn Đăng Sơn, đã qua đời vì bạo bệnh vào rạng sáng ngày 22-12. Tuyển thủ Mỹ Hạnh đã chia sẻ nỗi buồn trên trang mạng xã hội cá nhân: “Cha ơi bóng cả cây cao che chở chúng con lao đao cuộc đời. Con mất cha thật rồi cha ơi!”.

Nhiều đồng nghiệp thể thao của 3 chị em tuyển thủ đã gởi những lời chia sẻ và động viên tinh thần tới gia đình Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh trước mất mát này.

Năm nay, Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025 lần đầu tiên chứng kiến 3 chị em gái cùng là tuyển thủ quốc gia và cùng thi đấu trong đội tuyển vật. Tuyển thủ Mỹ Hạnh đã giành HCV hạng cân 62kg, Mỹ Trang vô địch hạng cân 57kg và Mỹ Linh vô địch hạng cân 57kg vật tự do nữ để đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam. Tấm HCV của tuyển thủ Mỹ Hạnh được ghi nhận là thành tích vô địch SEA Games lần thứ 4 liên tiếp. Cô là chị cả trong 3 chị em đã thi đấu, bắt đầu vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á từ kỳ SEA Games 30-2019 tại Philippines. Trong khi đó, Mỹ Linh có lần đầu tiên tham dự SEA Games và thành công ở nội dung của mình.

Đánh giá về 3 tuyển thủ, Ban huấn luyện đội vật tự do nữ Việt Nam nhìn nhận từng người có thế mạnh và ưu thế riêng và luôn phát huy hết khả năng ở các giải trong nước cũng như trên đấu trường Đông Nam Á. Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh được sinh ra và trưởng thành ở Quảng Điền (Huế).

Trước sự mất mát này, báo SGGP xin gởi lời chia buồn tới gia đình tuyển thủ Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh.

