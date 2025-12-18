3 chị em gái tuyển thủ vật Mỹ Trang, Mỹ Hạnh, Mỹ Linh mang về HCV thứ 70 cho Đoàn thể thao Việt Nam

SEA Games 33

Đội tuyển vật Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ để giành 4 chiến thắng trong 4 trận chung kết tại SEA Games 33-2025.

3 chị em gái Mỹ Trang, Mỹ Linh, Mỹ Hạnh tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Ảnh: M.TRANG
3 chị em gái Mỹ Trang, Mỹ Linh, Mỹ Hạnh tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Ảnh: M.TRANG

Chiều ngày 18-12, các trận chung kết nội dung vật tự do nữ của SEA Games 33-2025 đã được tổ chức. Đáng chú ý, cả 4 tuyển thủ của đội tuyển vật Việt Nam cùng giành chiến tạo nên cơn mưa vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam ở môn đấu này.

Tại chung kết hạng cân 50kg nữ, tuyển thủ Đỗ Ngọc Linh đã nỗ lực thi đấu và vượt qua đối thủ để giành tấm HCV đầu tiên cho vật tự do nữ trong buổi chiều thi đấu. Nối tiếp thành công của người đồng đội, lần lượt Nguyễn Thị Mỹ Linh (53kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (57kg) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg) cũng giành chiến thắng ở chung kết để hoàn tất ngày vàng cho đội tuyển vật Việt Nam. Chiến thắng tại trận chung kết của Nguyễn Thị Mỹ Trang là tấm HCV thứ 70 của Đoàn thể thao Việt Nam tới thời điểm hiện tại.

Đáng chú ý, Mỹ Trang, Mỹ Linh và Mỹ Hạnh là 3 chị em gái ruột. Đây là lần đầu tiên, Đoàn thể thao Việt Nam có 3 tuyển thủ là chị em gái ruột cùng thi đấu ở 1 môn thể thao và cùng giành HCV. Cách đây 2 năm, Mỹ Trang và Mỹ Hạnh là các tuyển thủ đã tham dự SEA Games 32-2023 ở Campuchia và giành HCV. Họ tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch ở SEA Games 33-2025. Tuyển thủ Mỹ Linh lần đầu được tham dự SEA Games nhưng cô thể hiện được sự tự tin để chiến thắng tại Thái Lan.

“Chúng tôi rất trân trọng kết quả của các tuyển thủ. Đội tuyển hoàn thành mục tiêu là giành chiến thắng lần này. Trên sàn đấu, tất cả rất tập trung để có được kết quả tốt nhất”, lãnh đội vật Việt Nam – ông Tạ Đình Đức đã trao đổi tại Thái Lan.

Trở lại diễn biến thi đấu trên sàn vật, 4 tuyển thủ nữ của Việt Nam đã giữ ưu thế ngay từ vòng bảng ở buổi sáng. Những kết quả thắng điểm đã giúp họ tự tin vào thi đấu chung kết trong buổi chiều. Thắng lợi ở cả 4 trận chung kết vật tự do nữ giúp đội vật Việt Nam đang có ưu thế trong môn này tại SEA Games 33-2025. Ở ngày thi đấu trước đó, đội vật Việt Nam đã có 3 HCV trong 4 nội dung của vật cổ điển nam. Vào ngày 19-12, đội vật Việt Nam sẽ thi đấu 4 nội dung của vật tự do nam.

MINH CHIẾN

