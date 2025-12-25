Quách Thị Lan và HLV Trần Văn Sỹ được khen thưởng trước thành tích giành huy chương SEA Games 33

Quách Thị Lan đã thi đấu hiệu quả tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 25-12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt, tôn vinh và khen thưởng đối với các VĐV, HLV đã giành thành tích huy chương tại SEA Games 33-2025.

Trong các kết quả ấn tượng đóng góp vào thành tích chung Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025, thể thao Thanh Hóa có 3 tấm HCV từ kết quả thi đấu của VĐV điền kinh Quách Thị Lan (400m rào nữ), võ sĩ muay Nguyễn Thị Phương Hậu và cầu thủ bóng đá U22 nam Nguyễn Thái Sơn.

Ở môn điền kinh, Quách Thị Lan lần đầu tiên giành được HCV cá nhân tại SEA Games trong nội dung sở trường 400m rào nữ. Ngay tại SEA Games 33-2025, cô cũng bày tỏ đây sẽ là kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Tại đội tuyển điền kinh Việt Nam ở SEA Games 33-2025, HLV Trần Văn Sỹ đóng góp công sức giúp mang lại những tấm HCV ở nội dung 3.000m chướng ngại vật nam, 3.000m chướng ngại vật nữ, 5.000m nữ và 10.000m nữ. Ông Trần Văn Sỹ cùng có mặt trong buổi gặp mặt, tôn vinh và khen thưởng ngày 25-12.

Tuyển thủ Quách Thị Lan tại buổi gặp mặt khen thưởng của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: PHẠM HOÀNG SƠN

Tại Thái Lan vừa qua, thể thao Thanh Hóa đóng góp 16 VĐV góp mặt 9 môn trong Đoàn thể thao Việt Nam và có 2 HLV tham gia các ban huấn luyện chuyên môn (HLV điền kinh Trần Văn Sỹ, HLV pencak silat Nguyễn Văn Hùng). Các tuyển thủ Thanh Hóa đã giành tổng thành tích 3 HCV, 2 HCB và 7 HCĐ. Để động viên tinh thần các HLV, VĐV, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tặng Bằng khen và trao thưởng cho từng tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc với các mức 30 triệu đồng/HCV, 20 triệu đồng/HCB và 10 triệu đồng/HCĐ. Tổng thưởng cho các tập thể, cá nhân là 560 triệu đồng.

MINH CHIẾN