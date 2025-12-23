Bộ Công an khen thưởng các VĐV đạt kết quả xuất sắc SEA Games 33

HLV, VĐV của thể thao Công an Nhân dân đã được khen thưởng sau khi giành thành tích SEA Games 33-2025.

Các VĐV xuất sắc được khen thưởng sau khi giành thành tích cao ở SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Tối ngày 23-12 tại trụ sở Bộ Công an, lãnh đạo Bộ đã gặp mặt, biểu dương khen thưởng các HLV, VĐV của thể thao Công an Nhân dân đã đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33-2025.

Đánh giá về kết quả thi đấu ở SEA Games 33-2025 của các HLV, VĐV trong lực lượng, Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Lương Tam Quang đã ghi nhận tinh thần thi đấu và sự nỗ lực trong chuẩn bị, quyết tâm giành thành tích cao mang vinh quang về cho tổ quốc. Cùng trong buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cũng động viên chúc mừng các tuyển thủ đã đạt được kết quả cao đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam.

Đóng góp 50 HLV, VĐV tham gia Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025, thể thao Công an Nhân dân đã giành được 11 HCV, 9 HCB và 7 HCĐ. Trong kết quả này, nhiều thành tích có giá trị đã đóng góp vào kết quả chung của Đoàn thể thao Việt Nam với những tấm HCV ở môn karate, đua thuyền, bắn súng, bóng đá U22 nam… Tại thành tích đó, xạ thủ Trịnh Thu Vinh của đội tuyển bắn súng Việt Nam trở thành một trong những tuyển thủ thi đấu ấn tượng của Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33-2025 với 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games. Các võ sĩ karate Khuất Hải Nam, Nguyễn Ngọc Trâm đã giành HCV tại SEA Games 33-2025. Tuyển thủ Diệp Thị Hương giành HCV môn canoeing và đua thuyền truyền thống…

Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ VH-TT-DL đã gặp mặt chúc mừng các HLV, VĐV, cán bộ đạt thành tích SEA Games 3-32025. Ảnh: MINH CHIẾN

Các HLV, VĐV của thể thao Công an Nhân dân đã tham dự 15 môn tranh tài SEA Games 33-2025 gồm bắn súng, điền kinh, bóng đá, triathlon, karate, đấu kiếm, jujitsu, pencak silat, muay, bóng bàn, cầu mây, canoeing, đua thuyền truyền thống, bowling và bóng chày.

Thay mặt các HLV, VĐV của thể thao Công an Nhân dân tham dự SEA Games 33-2025 và giành thành tích, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã bày tỏ: “Đây là kỳ SEA Games quan trọng, các HLV, VĐV thể thao Công an Nhân dân đã tập trung thi đấu và hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự động viên, cổ vũ và đầu tư của các cấp lãnh đạo đối với từng HLV, VĐV để nỗ lực thi đấu giành kết quả tốt nhất”.

Trong buổi lễ, mỗi tuyển thủ giành thành tích đã được khen thưởng 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng tương ứng với các kết quả HCV, HCB và HCĐ. Tuyển thủ tham dự SEA Games được động viên thưởng 5 triệu đồng/người.

Ở buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an Việt Nam Lương Tam Quang đã cho rằng các kết quả giành được tại SEA Games 33-2025 là nỗ lực, sự cống hiến của đội ngũ HLV, VĐV thể thao Công an Nhân dân nhưng thể thao là bộ phận quan trọng trong chiến lược xây dựng lực lượng và ngành sẽ có những định hướng phát triển thể thao thành tích cao gắn với ứng dụng nghiệp vụ của Công an Nhân dân.

Tại buổi khen thưởng, xạ thủ Trịnh Thu Vinh (bắn súng) và võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm (karate) đã được nhận quyết định tuyển dụng vào ngành còn xạ thủ Nguyễn Minh Châu nhận quyết định tuyển dụng HLV của thể thao lực lượng.

MINH CHIẾN