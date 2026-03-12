VĐV đá cầu toàn quốc vào tranh tài giải quốc gia đầu tiên năm 2026

Chương trình thi đấu giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026 sẽ khai màn ngày 16-3 với các nội dung thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn.

Cầu thủ đá cầu cả nước tiếp tục tranh tài chuyên môn tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026. Ảnh: MINH MINH

“Giải đấu vẫn tiếp tục thu hút các đơn vị trong cả nước đào tạo, huấn luyện đá cầu thành tích cao tham gia. Năm nay, chúng tôi cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải để các đơn vị nắm bắt thêm chuyên môn trước khi bước vào tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong tháng 12 tại TPHCM”, phụ trách bộ môn đá cầu (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn đá cầu Việt Nam – ông Mạc Xuân Tùng trao đổi.

Ban tổ chức tạo cơ hội cho VĐV cả nước được thi đấu với khả năng chuyên môn cao nhất. Do thế ở năm nay, giải sẽ có hệ nâng cao và hệ phong trào. Giải có 320 cầu thủ của 11 đơn vị đăng ký thi đấu.

Đối với hệ nâng cao, các cầu thủ được tranh tài đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ và đồng đội tuyển nam, đồng đội tuyển nữ. Trong thi đấu phong trào, các VĐV được tham dự nội dung đồng đội 3 nam, đồng đội hỗn hợp 2 nam – 1 nữ và đồng đội nam.

Ban chuyên môn sẽ tiến hành bốc thăm trước khi thi đấu đối với VĐV tham dự từng nội dung và các cầu thủ sẽ bước vào tranh tài chính thức sau khi được phân bảng đấu.

Giải đấu năm 2025 đã có những cuộc so tài hấp dẫn và năm nay nhiều VĐV hàng đầu đá cầu Việt Nam tiếp tục góp mặt. Ảnh: MINH MINH

Năm ngoái, đội đá cầu TPHCM đã giành được các kết quả HCV quan trọng ở nội dung đơn nam (Hồ Phước Sang), đội tuyển 3 nữ, (Ngọc Vân, Tuyết Trinh, Thục Phương, Hân Bình, Vân Nhi), đội tuyển 4 nữ (Yến Phương, Phương Liên, Nguyễn Thị Lan, Lan Nhi, Hạnh Nguyên, Mỹ Linh, Gia Cát, Quỳnh Trâm). Năm nay, đội đá cầu TPHCM quyết tâm giữ vững kết quả đã có từ năm trước. Giải năm nay diễn ra từ ngày 16-3 tới 24-3 tại TPHCM.

MINH CHIẾN