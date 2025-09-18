Giành 2 HCV, đội tuyển đá cầu TPHCM xếp hạng nhì giải các đội mạnh quốc gia 2025

Các cầu thủ đá cầu TPHCM đã có vị trí hạng nhì chung cuộc trên sân nhà ở cuộc đấu năm nay.

Cầu thủ cả nước đã tranh tài tại TPHCM với nhiều trận đấu hấp dẫn. Ảnh: XUÂN XUÂN

Các trận chung kết của giải đá cầu các đội mạnh quốc gia 2025 đã khép lại trên sân đấu ở TPHCM. Cầu thủ chủ nhà đã xuất sắc giành 2 HCV, 4 HCB, 8 HCĐ để đứng hạng nhì toàn đoàn tại ngày bế mạc 17-9.

Tại chung kết đơn nam, cầu thủ Hồ Phước Sang (TPHCM) thắng đồng đội Trần Kiến Quang (cùng TPHCM) giành tấm HCV. Tấm HCV thứ 2 của đội TPHCM thuộc về cầu thủ nội dung đồng đội đội tuyển nam. Các gương mặt Như Hùng, Kiến Quang, Hiếu Thuận, Đức Tuấn, Trí Đức, Thành Cương, Quốc Vinh, Thanh Tân, Phước Sang, Cảnh Đạt, Trọng Trung, Quế Lộc đã thắng đội nam Hà Nội ở chung kết, giành ngôi vô địch.

Dù cố gắng trong các trận chung kết còn lại (đơn nữ, đôi nam nữ, đội tuyển 3 người nữ) nhưng cầu thủ TPHCM không giành thêm được HCV.

Ngôi nhất toàn đoàn giải năm nay là đội Đồng Tháp với 5 HCV, 1 HCĐ. Cầu thủ Đồng Tháp chiến thắng tuyệt đối ở chung kết đơn nữ (Phạm Thị Tố Nguyên), đôi nam, đôi nữ, đội tuyển 3 người nữ và đồng đội đội tuyển nữ. Tại giải năm nay, đội Hà Nội giành 2 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ đứng hạng 3 chung cuộc. Xếp sau các đơn vị này là Bắc Ninh, Huế, Lào Cai…

Từ giải đấu, ban huấn luyện đội tuyển đá cầu Việt Nam tiếp tục chọn lựa VĐV xuất sắc chuẩn bị chuyên môn tham dự Cúp thế giới 2025 vào tháng 15 tại Italia. Trước đó, chúng ta đã tham dự giải vô địch châu Á vào tháng 6.

MINH CHIẾN