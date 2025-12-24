Gần 230 tuyển thủ tranh tài Giải bơi – lặn các VĐV xuất sắc quốc gia 2025

Giải bơi – lặn các vận động viên (VĐV) xuất sắc vô địch quốc gia năm 2025 khởi tranh ngày 24 đến 28-12 tại Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, quy tụ gần 230 tuyển thủ tranh tài.

Kình ngư Phạm Thanh Bảo giành HCV ở 100m ếch nam

Giải bơi – lặn các VĐV xuất sắc vô địch quốc gia năm 2025 do Sở VH-TT TPHCM phối hợp với Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức, quy tụ nhiều gương mặt trụ cột của đội tuyển quốc gia vừa thi đấu thành công ở SEA Games 33 như Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên, Trần Văn Nguyễn Quốc…

Gần 230 VĐV tham dự giải

Giải năm nay thu hút gần 230 VĐV đến từ 17 đơn vị là các câu lạc bộ, trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh, thành và lực lượng vũ trang như: An Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, TPHCM... Sự góp mặt đông đủ của các đơn vị mạnh cho thấy sức hút và vai trò quan trọng của giải trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, giải đấu là dịp quan trọng để các VĐV môn bơi, lặn xuất sắc trên cả nước được thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Thông qua kết quả giải, ban huấn luyện có cơ sở đánh giá chất lượng huấn luyện tại các địa phương, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những VĐV triển vọng bổ sung cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia, chuẩn bị lực lượng cho các mục tiêu dài hạn.

Với lực lượng VĐV chất lượng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Giải bơi – lặn các VĐV xuất sắc vô địch quốc gia 2025 được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn chuyên môn, đóng góp tích cực cho sự phát triển lâu dài của thể thao dưới nước Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đầu tiên của môn bơi và môn lặn đã diễn ra sôi nổi, ban tổ chức tiến hành trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao. Nổi bật là các thành tích của Nguyễn Quang Thuấn (HCV 400m tự do nam); Nguyễn Thúy Hiền (HCV 50m tự do nữ); Lương Jeremie (HCV 50m tự do nam); Phạm Thanh Bảo (HCV 100m ếch nam)...

