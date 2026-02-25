Các môn khác

Đội tuyển Việt Nam thắng Hà Lan trong trận khai mạc giải pool 10 bi đồng đội thế giới 2026

SGGPO

Các cơ thủ của Việt Nam giành được trận thắng đầu tiên mở màn tham dự giải vô địch pool 10 bi đồng đội thế giới 2026 (WPA team world championship 2026) ngày 25-2.

Đội billiards Việt Nam tại giải vô địch pool 10 bi đồng đội thế giới 2026 ở Mỹ. Ảnh: HOÀNG SAO
Đội billiards Việt Nam tại giải vô địch pool 10 bi đồng đội thế giới 2026 ở Mỹ. Ảnh: HOÀNG SAO

Dương Quốc Hoàng, Bùi Xuân Vàng, Phạm Phương Nam đại diện cho đội billiards Việt Nam thi đấu trước đội Hà Lan tại trận mở màn của giải đấu đang tổ chức ở Las Vegas (Mỹ). Trong 3 ván đấu, cơ thủ Việt Nam đã chiếm ưu thế để lần lượt giành các thắng lợi 4-1, 4-3 và 4-1. Tính kết quả chung cuộc, đội billiards Việt Nam thắng 3-0.

Trong lượt trận tiếp theo, Dương Quốc Hoàng (Hoàng “Sao”) và các đồng đội sẽ tiếp tục tranh tài với đội billiards Anh. Nếu có chiến thắng, đội billiards Việt Nam sẽ lọt vào tứ kết của giải. Ở nhánh đấu dành cho các đội thắng, ngoài Việt Nam – Anh còn có các cặp thi đấu gồm Đức – Hongkong (Trung Quốc), Áo – Mỹ B, Tây Ban Nha – Đài Bắc Trung Hoa.

Giải vô địch pool 10 bi đồng đội thế giới 2026 thu hút 20 đội tham dự. Giải sẽ tranh tài tới ngày 27-2 (theo giờ địa phương).

Tại đội hình 3 người của billiards Việt Nam tham dự giải lần này, cơ thủ Dương Quốc Hoàng là người được giới chuyên môn và cổ động viên chú ý nhất. Tay cơ này vừa lên ngôi vô địch giải Premier League Pool 2026 tại Mỹ sau khi thắng Francisco Sanchez Ruiz với tỷ số 7-4 tại trận đấu chung kết. Kết thúc giải trên, Dương Quốc Hoàng đã di chuyển đến Las Vegas (Mỹ) tiếp tục thi đấu.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

Dương Quốc Hoàng Hoàng Sao Bùi Xuân Vàng Phạm Phương Nam billiards Việt Nam pool 10 bi đồng đội thế giới 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn