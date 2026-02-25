Đội tuyển Việt Nam thắng Hà Lan trong trận khai mạc giải pool 10 bi đồng đội thế giới 2026

Đội billiards Việt Nam tại giải vô địch pool 10 bi đồng đội thế giới 2026 ở Mỹ. Ảnh: HOÀNG SAO

Dương Quốc Hoàng, Bùi Xuân Vàng, Phạm Phương Nam đại diện cho đội billiards Việt Nam thi đấu trước đội Hà Lan tại trận mở màn của giải đấu đang tổ chức ở Las Vegas (Mỹ). Trong 3 ván đấu, cơ thủ Việt Nam đã chiếm ưu thế để lần lượt giành các thắng lợi 4-1, 4-3 và 4-1. Tính kết quả chung cuộc, đội billiards Việt Nam thắng 3-0.

Trong lượt trận tiếp theo, Dương Quốc Hoàng (Hoàng “Sao”) và các đồng đội sẽ tiếp tục tranh tài với đội billiards Anh. Nếu có chiến thắng, đội billiards Việt Nam sẽ lọt vào tứ kết của giải. Ở nhánh đấu dành cho các đội thắng, ngoài Việt Nam – Anh còn có các cặp thi đấu gồm Đức – Hongkong (Trung Quốc), Áo – Mỹ B, Tây Ban Nha – Đài Bắc Trung Hoa.

Giải vô địch pool 10 bi đồng đội thế giới 2026 thu hút 20 đội tham dự. Giải sẽ tranh tài tới ngày 27-2 (theo giờ địa phương).

Tại đội hình 3 người của billiards Việt Nam tham dự giải lần này, cơ thủ Dương Quốc Hoàng là người được giới chuyên môn và cổ động viên chú ý nhất. Tay cơ này vừa lên ngôi vô địch giải Premier League Pool 2026 tại Mỹ sau khi thắng Francisco Sanchez Ruiz với tỷ số 7-4 tại trận đấu chung kết. Kết thúc giải trên, Dương Quốc Hoàng đã di chuyển đến Las Vegas (Mỹ) tiếp tục thi đấu.

MINH CHIẾN