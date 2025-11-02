Cơ thủ Nguyễn Nhật Thanh giành HCV cho TPHCM tại Cúp pool và snooker quốc gia 2025

Giải đấu thu hút đông đảo cơ thủ cả nước góp mặt tranh thành tích các nội dung dành cho pool và snooker để tìm ra nhà vô địch chung cuộc.

Cơ thủ Nguyễn Nhật Thanh giành HCV cho đội billiards TPHCM tại giải. Ảnh: ĐOÀN TUẤN

Giải vô địch pool snooker Cúp quốc gia VBSF 2025 do Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam (VBSF) tổ chức đã khép lại các trận đấu cuối cùng ngày 2-11 tại Hà Nội. Năm nay, giải ghi nhận 573 cơ thủ góp mặt thi đấu các nội dung dành cho vô địch pool snooker Cúp quốc gia VBSF 2025 và vô địch pool 9 bi trẻ quốc gia 2025.

Đội tuyển billiards TPHCM đã giành 1 ngôi vô địch quan trọng tại nội dung snooker 6 bi đỏ nam với thành tích của cơ thủ Nguyễn Nhật Thanh. Thi đấu bình tĩnh, Nguyễn Nhật Thanh đã vượt qua cơ thủ chủ nhà Nguyễn Minh Tiến (Hà Nội) để giành HCV. Đây cũng là tấm HCV duy nhất của đội tuyển billiards TPHCM tại Cúp quốc gia năm nay.

Tại nội dung pool 9 bi nữ, cơ thủ Bùi Xuân Vàng (TPHCM) nỗ lực thi đấu trong trận quyết định tranh ngôi vô địch nhưng không có chiến thắng trước Dương Yến Vi (Hà Nội) nên nhận ngôi á quân. Chức vô địch thuộc về cơ thủ Dương Yến Vi trong khi 2 cơ thủ của TPHCM là Dương Gia Linh và Lê Hồng Nhung nhận kết quả đồng HCĐ. Đối với cuộc thi đấu pool 9 bi nam, Lường Đức Thiện (Hà Nội) không gặp khó khăn giành tấm HCV chiến thắng đồng đội Đinh Chấn Kiệt tại trận chung kết.

Ở nội dung pool 10 bi nam, Hoàng Thái Duy (TPHCM) đã có cơ hội chạm tay vào ngôi vô địch nhưng lại thua chung cuộc trước cơ thủ Nguyễn Thành Nam (Hà Nội) trong trận đấu cuối, nhận HCB. Các HCĐ nội dung này thuộc về cơ thủ Nguyễn Hoàng Minh Thái (TPHCM) và Lương Chí Dũng (Hà Nội).

Trong nội dung billiards Anh, cơ thủ Thái Văn Nam đã thể hiện phong độ tốt nhất để lên ngôi vô địch. Đối với nội dung pool 9 bi trẻ ở giải lần này, cơ thủ Chúng Đức Vinh (Thanh Hóa) đã giành HCV.

MINH CHIẾN