Ngôi sao biathlon của Na Uy bất ngờ qua đời khi tập huấn cho Thế vận hội mùa đông

Giới thể thao bàng hoàng vào thứ Ba với thông tin thi thể của vận động viên biathlon (Hai môn phối hợp) người Na Uy, Sivert Guttorm Bakken được phát hiện không còn sự sống trong phòng khách sạn của anh ở thị trấn Lavazè (Italy), ở một trại huấn luyện chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông Milano Cortina diễn ra vào đầu tháng 2-2026 tại Italy.

Sivert Guttorm Bakken qua đời ở một trại huấn luyện tại Italy chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông Milano Cortina.

Tin tức về cái chết của ngôi sao 27 tuổi được Liên đoàn Biathlon quốc tế (IBU) và Hiệp hội Biathlon Na Uy xác nhận, cho biết cảnh sát Italy đã tiếp quản cuộc điều tra, chờ làm rõ các sự thật. “Trước hết, chúng tôi xin chia buồn sâu sắc nhất với gia đình của Sivert và tất cả những người thân thiết với anh ấy, cả ở Na Uy và nước ngoài. Chúng tôi đang hợp tác với các nhà chức trách Italy tại hiện trường”, Emilie Nordskar, quyền Tổng thư ký của Hiệp hội Biathlon Na Uy, khẳng định trong một tuyên bố.

Bakken chỉ vừa đến Lavazè để thực hiện một buổi tập luyện sau sự kiện World Cup cuối cùng được tổ chức vào cuối tuần qua tại Le Grand-Bornand (Pháp), nơi anh giành vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng tổng thể của mùa giải, trong một chiến dịch đánh dấu sự trở lại chính thức của anh với đỉnh cao. Bakken đang tham gia một buổi tập huấn ở vùng núi cao cùng với các thành viên khác của đội tuyển quốc gia Na Uy, và hiện tại nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định.

Bakken là vận động viên biathlon (Hai môn phối hợp) nổi tiếng của Na Uy.

Sivert Bakken đã xây dựng một sự nghiệp được đánh dấu bằng cả thành công về thể thao và sự kiên trì cá nhân. Trong mùa giải 2021-2022, anh đã khẳng định vị thế của mình như một trong những tên tuổi lớn trên đường đua bằng cách giành chức vô địch World Cup xuất phát đồng loạt và thêm nhiều chiến thắng khác - bao gồm cả chiến thắng tại Holmenkollen, Oslo, nơi anh đạt được chiến thắng đầu tiên trong một cuộc đua World Cup. Anh cũng trở thành nhà vô địch châu Âu ở nội dung chạy nước rút 10 km và 2 nội dung tiếp sức, củng cố vị thế của mình như một ngôi sao mới.

Tuy nhiên, sau mùa giải rực rỡ đó, sự nghiệp của anh đã bị gián đoạn đột ngột bởi các vấn đề về tim. Năm 2022, anh được chẩn đoán mắc bệnh viêm cơ tim, buộc anh phải tạm ngừng thi đấu trong một thời gian dài. Đài truyền hình NRK đưa tin vào thời điểm đó rằng vận động viên này đã công khai về các vấn đề tim mạch của mình, phát sinh sau liều vắc-xin Covid-19 thứ 3, một sự kiện đã đặt sự nghiệp thể thao của anh vào nguy cơ.

Thay vì bỏ cuộc, Bakken đã trải qua một quá trình phục hồi đầy gian khổ, trở thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất trong lịch sử biathlon gần đây. Sau nhiều tháng tập luyện và nghi ngờ, anh đã dần trở lại thi đấu ở cấp độ cao nhất và trong những tuần gần đây, một lần nữa đại diện cho Na Uy tại Giải vô địch thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn được Hiệp hội Biathlon Na Uy công bố vào đầu tháng 12, chính vận động viên này đã nói về quyết tâm của mình: “Đối với tôi, bỏ cuộc trước khi thực sự cố gắng hết sức chưa bao giờ là một lựa chọn…”.

HUY KHÔI