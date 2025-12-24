Bơi Việt Nam xác định mục tiêu ASIAD 20

Các kình ngư Việt Nam đã nỗ lực thể hiện chuyên môn và giành nhiều thành tích tại SEA Games 33-2025, từ đó Ban huấn luyện sẽ có thêm dự báo để chuẩn bị ASIAD 20 năm 2026.

Huy Hoàng và Tuấn Anh là 2 kình ngư có kết quả huy chương nội dung 1.500m tự do tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 24-12, các kình ngư của Việt Nam tiếp tục tranh tài giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025. Chương trình thi đấu này là hoạt động chuyên môn cuối cùng trong năm của VĐV bơi cả nước. Giới chuyên môn đánh giá sau quãng thi đấu tổng lực tại SEA Games 33-2025 vừa qua, mọi người sẽ khó thấy được những kỷ lục vượt trội trong giải VĐV xuất sắc quốc gia. Tuy nhiên, các kình ngư vẫn sẽ tập trung hoàn thành các nội dung của mình trong giải đấu này.

Nhìn lại SEA Games 33-2025, đội tuyển bơi Việt Nam đã trình làng những gương mặt tiềm năng phát triển tốt như Mai Trần Tuấn Anh, Trần Văn Nguyễn Quốc, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Khả Nhi… Cùng với họ, những người đã thi đấu quen thuộc SEA Games và tiếp tục khẳng định chuyên môn như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền…

Mục tiêu chuẩn bị sau đây 9 tháng là giành huy chương tại đấu trường ASIAD 20 ở Nhật Bản. Hai năm trước, sau khi có kỳ SEA Games 32-2023 thành công, đội tuyển bơi Việt Nam tự tin vào tranh tài ASIAD 19 tổ chức năm 2023 tại Trung Quốc. Chúng ta giành 2 HCĐ từ kết quả của Nguyễn Huy Hoàng tại nội dung 400m tự do và 800m tự do. Bây giờ, Huy Hoàng vẫn được kỳ vọng sẽ nỗ lực tìm tấm huy chương tiếp theo tại ASIAD 20.

Thông số mới nhất của Huy Hoàng tại SEA Games 33-2025 ở các nội dung sở trường lần lượt là 15’19”58 (HCV 1.500m tự do), 3’53”50 (HCĐ 400m tự do). Trước đó, các kết quả của Huy Hoàng tại giải vô địch châu Á 2025 là 15’15”01 (HCV 1.500m tự do), 7’57”58 (HCV 800m tự do) và 3’51”63” (HCB 400m tự do).

Tuy nhiên, những chỉ số trên còn thấp hơn thành tích HCĐ từng cự ly tại ASIAD 19 cách đây 2 năm. Tại ASIAD 19, thành tích HCĐ cự ly 400m tự do của Huy Hoàng là 3’49”16 còn kết quả HCĐ cự ly 800m tự do của Huy Hoàng là 7’51”44. Trong khi đó, thành tích HCĐ cự ly 1.500m tự do nam tại ASIAD 19 là 15’03”29 do VĐV Shogo Takeda (Nhật Bản) lập. Từ đó để thấy, chúng ta mới chỉ hài lòng về kết quả huy chương mà VĐV đã giành được tại SEA Games 33-2025 còn tính toán về thông số chuyên môn thì thành tích chưa hoàn hảo nhất.

Các kình ngư của Việt Nam đã giành 25 huy chương (6 HCV, 9 HCB, 10 HCĐ) thi đấu bơi ở bể có mái che tại SEA Games 33-2025. Thành tích đạt được ở 20 nội dung trong tổng số 38 nội dung của môn bơi tại SEA Games 33-2025.

Bơi Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị chuyên môn hướng tới ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lúc này, đội tuyển bơi Việt Nam có sự đồng hành của chuyên gia Gustavo (Brazil). Sau quá trình làm việc, những phương pháp huấn luyện của chuyên gia kết hợp với chuyên môn của Ban huấn luyện giúp kình ngư Việt Nam đạt được sự tự tin nhất định khi vào thi đấu các giải quốc tế. Dẫu vậy, đấu trường ASIAD 20 sẽ quy tụ những kình ngư hàng đầu châu lục nên người làm chuyên môn hiểu được tính cạnh tranh quyết liệt để đạt được từng tấm huy chương tại đây.

Khép lại ASIAD 19 năm 2023, trong 7 đội giành được huy chương môn bơi, khu vực Đông Nam Á chỉ có 2 đội giành thành tích là Việt Nam và Singapore. Tuy nhiên, số huy chương bơi của các kình ngư cũng ít ỏi ở con số 3 (Singapore đạt 1 HCB, Việt Nam đạt 2 HCĐ). Sau SEA Games 33-2025, kế hoạch chuẩn bị ASIAD 20 của đội tuyển bơi Việt Nam đã bắt đầu được tính toán kỹ lược trước khi thực hiện cẩn trọng. Để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025, đội tuyển bơi Việt Nam đã tập huấn tại Trung Quốc nên hướng tới ASIAD 20, không loại trừ việc tập huấn nước ngoài đối với kình ngư trọng điểm tiếp tục tiến hành.

MINH CHIẾN